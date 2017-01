Non

L’Homme de Néandertal était cannibale ; Pourquoi la Lune apparaît-elle plus grosse sur l'horizon ?

Après Paris, Israéliens et Palestiniens regardent vers les États-Unis

Angleterre : l'ex-entraîneur Barry Bennell, soupçonné de pédophilie, plaide non coupable

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Si François Hollande et les siens tentent toujours de mettre en avant les "bons" résultats obtenus sur le front économique, une simple comparaison avec le Royaume Uni permet de neutraliser rapidement une telle rhétorique. Inégalités, chômage, emploi, la déroute du gouvernement français ne pèse pas bien lourd face aux 2 millions d’emplois crées dans le Royaume depuis la mi 2012.

