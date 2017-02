29/01/2017 10h01 par Frédéric Says, Marion L'Hour

"L'affaire Penelope" fragilise chaque jour un peu plus la candidature de François Fillon à l’élection présidentielle. Si les responsables des Républicains affichent officiellement un soutien unanime au vainqueur de la primaire, en coulisses, les états-majors sarkozystes, juppéistes, voire fillonnistes, tentent de faire émerger une candidature de rechange.

