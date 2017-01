Les trois scénarios de l'avenir du PS après la victoire potentielle de Benoît Hamon (et le plus vraisemblable vu aujourd’hui est-il vraiment le plus probable ?)

1 - Une alliance avec Mélenchon

Christophe De Voogd : Je commencerai par dire qu’il faut être prudent : Manuel Valls n’a pas encore perdu et il n’est pas homme à vite baisser pavillon. Il s’est enfin décidé à refaire « du Valls » depuis dimanche soir et c’est un redoutable débatteur. La comparaison Hamon/Fillon a, de plus, ses limites : près de 20 points séparaient Fillon de Juppé au premier tour de la primaire de droite ; 5 cette fois-ci (aux incertitudes de résultats près!).

Ceci dit, la dynamique est du côté de Hamon : un rapprochement avec Mélenchon apparaît le plus logique entre deux hommes portés à la dépense publique sans limites, pratiquant -surtout Hamon -le politiquement correct sur l’immigration et l’Islam, et viscéralement anti-libéraux. Ils s’accorderont sans peine sur un matraquage fiscal et réglementaire, notamment des entreprises. En tant que spécialiste de rhétorique je suis frappé par leur vocabulaire commun : « contraindre », « forcer », « interdire » et « imposer » (dans tous les sens du terme).

La liberté n’a qu’à bien se tenir. Le seul problème c’est qu’il y a un candidat de trop : si Benoît Hamon gagne largement la primaire, laissera-t-il sa place ? Ce qui est sûr c’est que Mélenchon ne laissera jamais la sienne. Si accord il y a (donc sur la candidature de Mélenchon) la base d’un nouveau parti très à gauche un peu comme die Linke en Allemagne sera bien là. Mais je doute que les élus socialistes soient nombreux à le rejoindre.

2- Une alliance avec Macron

Christophe De Voogd : En effet tout oppose les deux hommes sur le plan économique, ce qui est tout de même la base de tout ; notamment de la redistribution sociale ; et c’est le point de départ du leader d’ « En Marche ». Macron est un vrai libéral, à l’opposé du dirigisme punitif d’un Hamon. Jamais le premier, qui fonde toute son image sur la modernité et le progrès, n’acceptera de taxer les robots. L’homme qui a inspiré le pacte de stabilité et la réforme du code du travail est aux antipodes d’un frondeur qui s’est opposé précisément à ces deux mesures.

Macron est certes aussi libéral sur les questions sociétales mais je vois mal un programme commun fondé sur la légalisation du cannabis ! On attend les propositions de Macron sur les sujets régaliens comme la lutte contre la délinquance et le terrorisme : il est possible qu’il soit proche de Hamon là-dessus. Mais la vraie question est : quel est l’intérêt politique pour le premier de se rapprocher d’un candidat socialiste très marqué à gauche ? Ce serait offrir un argument en or à F. Fillon sur le thème de « Macron héritier et faux-nez du socialisme ». Et sur le fond, cela plomberait sa candidature dans la majorité de l’électorat français qui est en demande d’autorité forte et de laïcité ferme ; sujets qui seront décisifs au moins au second tour des présidentielles, et sur lesquels il est déjà, à mon sens, en position de fragilité.