Les quatre France et la carte inédite du vote Macron

Les quatre principaux candidats se sont partagés un peu plus de 80% des voix. Cette domination arithmétique a également trouvé sa traduction géographique comme le montre la carte du candidat arrivé en tête. Chacun d’entre eux règne sur un espace bien défini. L’espace que domine Marine Le Pen correspond à l’implantation classique du FN. A l’exception de la région parisienne, elle vire en tête dans la plupart des communes situées à l’est d’une ligne Le Havre-Lyon. A ce fief du quart nord-est de la France s’adjoignent le littoral méditerranéen et l’axe de la Garonne remontant jusqu’à la Charente-Maritime.

Si cette géographique est désormais bien connue, la répartition des fiefs d’Emmanuel Macron, autre finaliste et candidat présentant une offre politique en rupture avec les schémas traditionnels, fait apparaître une carte assez inédite. A y regarder de plus près, la géographie du macronisme agrège différents apports. On y décèle ainsi la dot de François Bayrou avec son implantation dans les Pyrénées-Atlantiques et certains départements de l’ouest. A cette assise qui correspond en partie aux restes du vote démocrate-chrétien s’arriment des terroirs socialistes comme le Lot, le sud de l’Aveyron, la Corrèze hollando-chiraquienne ou bien encore le Puy-de-Dôme ou la Haute-Vienne ainsi que la Bretagne où le soutien des centristes et de toute une partie du PS (Jean-Yves Le Drian) débouchent sur une domination sans partage du leader d’En Marche ! Ce dernier peut aussi s’appuyer sur le vote des cadres et des diplômés vivant dans les grandes métropoles universitaires : Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Caen, Amiens (dont il est originaire), Lilles, Metz, Nancy, Strasbourg, sans oublier Lyon (fief de son soutien Gérard Collomb), la région grenobloise et l’agglomération francilienne. Au final, la carte qui se dessine ressemble assez à celle du « oui » lors des référendums européens.

Traduction de l’échec de François Fillon, la sphère d’influence traditionnelle de la droite s’est considérablement rétractée. Le principal point d’appui est centré autour de son bastion sarthois avec la Mayenne, l’Orne et une partie du Maine-et-Loire. On retrouve également plus au sud, le Cantal, l’Aubrac, les Savoie et le Haut-Doubs à la frontière suisse. Le candidat de droite vire également en tête dans les zones à hauts revenus parmi lesquelles on peut citer l’ouest des Yvelines (terre d’élection de Gérard Larcher), les vignobles champenois et alsaciens mais aussi et surtout de nombreuses zones balnéaires : Le Touquet (pourtant lieu de villégiature de la famille Macron), la Côte fleurie (Trouville, Deauville, Honfleur), le golfe du Morbihan, la côte vendéenne et charentaise (avec le fameux retraité de l’Ile de Ré assujetti à l’ISF…), le bassin d’Arcachon et la Côte d’Azur.