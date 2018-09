Pourquoi les dirigeants occidentaux feraient bien de regarder le puissant antidote au populisme qu'ils ont sous les yeux : Shinzo Abe

Atlantico : Shinzo Abe vient d’être réélu à la tête du PLD (parti de la droite libérale japonaise), une position qui pourrait lui garantir son poste de Premier ministre jusqu'en 2021, un record au Japon. Après la déflation japonaise du 90-00, Abe a été élu sur la base d'un discours qui a pu parfois être considéré comme "populiste" en 2012. Pouvons-nous voir le Japon et l'élection de Shinzo Abe comme un précédent à la vague de populisme, ou pourrions-nous le considérer plutôt comme une forme d'antidote?

Peter Tasker : À mon avis, il s’agit bien d’un antidote. Shinzo Abe est un homme politique accompli. J’ai pu le rencontrer brièvement avant même qu’il ne devienne politicien, mais il était déjà «en formation», lors d’un mariage auquel il assistait à la place de son père, qui était alors ministre des affaires étrangères.

Le grand-père maternel d’Abe, Nobusuke Kishi, était Premier ministre. Le frère de Kishi, Eisaku Sato, était aussi un Premier ministre qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1974. Le grand-père paternel d’Abe était un parlementaire de tendance pacifiste. Il est donc un «sang bleu» de la politique japonaise.

Shinzo Abe a gagné en popularité au début de sa carrière en soutenant la cause des personnes kidnappées, des citoyens japonais enlevés sur le sol japonais et en Europe par des agents nord-coréens, et parfois par des agents dormeurs nord-coréens au Japon et des gauchistes japonais. C'était une question que personne ne voulait aborder, dans la mesure où elle était considérée comme une théorie du complot farfelue.

Abe était le seul politicien traditionnel disposé à s'impliquer sur ce thème. Lorsque Kim Jong Il a admis la réalité de ces enlèvements, la popularité de l'action politique d’Abe a grimpé en flèche et il est devenu le successeur désigné du Premier ministre Koizumi.

Mais son premier mandat au pouvoir, en 2006-2007, s'est soldé par un échec car il n'avait rien à dire sur l'économie. À cette époque, il était un conservateur classique rétrograde qui était porteur des valeurs familiales traditionnelles, du patriotisme, etc. Alors que pendant ce temps, le Japon était bloqué par une stagnation déflationniste.

Le succès politique de son deuxième mandat découle de l’échec du premier. Lors de son retour en 2012, la « reflation » de l’économie japonaise était l’élément clé de sa plate-forme programmatique. Il a également dénoncé le conservatisme, poussant la « womenomics » (politique en faveur de la féminisation du travail au Japon), la réforme de la gouvernance d'entreprise et les mesures d'ouverture du marché associées au PTP - qui étaient impopulaires auprès des principaux partisans du PLD tels que les agriculteurs. Il a également assoupli les conditions d'entrée pour les touristes chinois malgré les relations parfois difficiles entre les deux pays.