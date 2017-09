L'industrie française, ce patrimoine que la financiarisation du capitalisme a mis en péril

On est loin des trésors royaux qui intéressent Stéphane Bern mais ainsi est posé ce que peut recouvrir pour la population française le mot patrimoine. Je viens de rappeler à ceux qu’intéressent les vieilles pierres les merveilles des moulins de Barbegal à Fontvieille près d’Arles et les enseignements que l’on peut en tirer. Mais la présence immédiate des policiers et gendarmes pour protéger le patrimoine de l’usine GMS que voulaient faire visiter avec beaucoup d’à -propos les salariés de GMS me donnent l’occasion d’enfoncer le clou.

Il est clair que pour les générations d’ouvriers, de techniciens, d’ingénieurs, l’outil industriel, l’usine, l’atelier, les machines sont un patrimoine qu’il faut respecter et servir. C’est ce qui fait la beauté de l’idéal cheminot que je n’ai eu de cesse d’honorer. Mais cet attachement viscéral doit s’accompagner des transformations inéluctables issues des évolutions techniques et souvent des modifications profondes à la fois des produits, des productions et des compétences. La seule manière d’éviter les traumatismes du progrès c’est de s’attacher à l’évolution des savoir-faire pour comprendre ce qu’il faut transmettre de générations en générations et utiliser au mieux ces « passages de témoins » pour réconcilier traditions et modernité. C’est ainsi que l’on est passé de la locomotive à vapeur au TGV en conservant un esprit cheminot qui a fait la gloire de la grande maison SNCF, c’est aussi comme cela que l’électricité française reste une des plus performantes au monde avec EDF.

Si la machine grippe dans notre pays, sans doute plus que dans d’autres, c’est que nous avons donné une importance trop grande aux aspects financiers de la production en appuyant sans modération sur la rentabilité des capitaux sans regarder dans les détails leurs conséquences sur la production elle-même. Les ingénieurs, techniciens, chercheurs et ouvriers spécialisés ont ainsi été marginalisés et ont vu les « financiers « prendre le pouvoir en commettant des erreurs qu’ils n’étaient plus en situation de corriger. Plus grave encore les savoir-faire ont été méprisés au point où l’apprentissage des techniques est apparu comme le refuge de ceux qui ne pouvaient réussir dans les « humanités ». J’ai déjà eu l’occasion de m’élever contre l’idée que les gens « brillants » n’avaient pas besoin d’apprendre et que donc l’apprentissage était une filière au rabais menant à des emplois subalternes ! C’est absurde, ce n’est pas ce qui arrive dans nos entreprises industrielles qui réussissent et c’est encore plus vrai en Allemagne comme je l’ai souligné.

Par conséquent notre « patrimoine industriel » fortement entamé depuis vingt ans par les abandons et les stratèges et stratégies douteuses est constitué par ces hommes et ces femmes qui ont consacré leurs vies à édifier des structures évolutives avec des usines, des ateliers et des laboratoires qu’il serait bon effectivement de valoriser lors de visites annuelles pour à la fois apprendre aux jeunes générations le travail effectué depuis des dizaines années, et aussi redonner la fierté du travail bien accompli à des générations de techniciens.