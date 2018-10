Les printemps des peuples tournent souvent mal. Réinventons le concert européen

Londres,

Le 15 octobre 2018

L’Europe vit un nouveau printemps des peuples

Mon cher ami,

Je sais que, comme moi, vous ne faites pas partie de ces esprits chagrins qui poussent des cris de Tartuffe - “‘Cachez moi ce peuple que je ne saurais voir!” à chaque manifestation de la liberté dans un pays européen. En effet, c’est un véritable printemps des peuples que nous vivons. Mettez l’Union Européenne dans le rôle de la Sainte Alliance: la coalition des dirigeants qui voudraient que rien ne bouge; la seule différence entre 1840 et aujourd’hui, c’est que Metternich et consorts envoyaient des soldats et qu’aujourd’hui Wolfgang Schäuble envoie la troïka dans les capitales européennes dont il faut redresser les finances publiques.

Eh bien, ce système tient de moins en moins. Il est vrai que la Grèce, telle la Pologne du XIXè siècle, est le nouveau “martyr des peuples” en Europe, soumis au joug de fer des deux puissances les plus réactionnaires du continent, la France et l’Allemagne. Mais regardez comment ailleurs l’édifice se craquelle, la lave des volcans entre en incandescence. La Pologne, tel un acier trempé dans les feux et déluges successifs des dépeçages territoriaux et des dominations totalitaires n’a certainement pas peur des menaces de vieillards fatigués ronchonnant leur ressentiment à Paris, Bruxelles ou Berlin. La Hongrie est aujourd’hui comme en 1848 ou 1956 à l’avant-garde de la lutte pour la liberté. L’Italie amorce un risorgimento. Un observateur plongé directement du XIXè siècle dans notre époque serait étonné de voir que la Grande-Bretagne et la nation américaine ont besoin de s’émanciper elles aussi. Mais il arrive que les nations libres oublient le prix de la liberté: mon pays cherche un peu laborieusement à sortir du labyrinthe de l’Union Européenne, tandis que les USA, avec Trump, se libèrent progressivement du fardeau impérial.

L’expression de printemps des peuples est peut-être encore plus appropriée que voici 170 ans: à l’époque, c’était une minorité éduquée et éveillée à la politique qui se révoltait. Aujourd’hui, c’est vraiment le peuple qui se soulève! C’est bien d’ailleurs ce qui gêne le plus les milieux dirigeants, ce qu’ils mettent le plus d’obstination à ignorer. Regardez chez vous: le référendum sur Maastricht, en 1992 - pour le deux-centième anniversaire de votre révolution - révèle pour la première fois un clivage social concernant l’Europe fédérale: elle est souhaitée par les plus riches, diplômés de l’enseignement supérieur; elle est rejetée par les plus pauvres et les moins éduqués. Le clivage est confirmé en 2005, avec cette fois un basculement de la majorité contre l’Europe fédérale - cela correspond à la détérioration, en treize ans, de la situation sociale. Et aux présidentielles de 2017, Marine Le Pen a passé la barre des 50% au deuxième tour dans des vieux bastions de la gauche, territoires paupérisés: le Pas-de-Calais et l’Aisne.

Après la libération collective, le temps des discordes ?

Mon cher ami, imaginons les salves des prochains mois. Le printemps des peuples va continuer d’éclore. Les élections européennes vont signifier la déroute des fédéralistes européens. Dans un sourire de l’histoire, un territoire couvert, en grande partie, par l’ancien Empire des Habsbourg est le terreau des libertés populaires retrouvées: Pologne, Hongrie, Tchéquie, Autriche, Bavière, Italie sont à la pointe de la révolte des nations. La France, elle, a semblé connaître elle aussi un soulèvement; mais ce fut pour choisir un nouveau Badinguet. Mais ne désespérez pas, vous aussi vous émanciperez. Tout comme l’Allemagne, qui sera bientôt débarrassée de sa Chancelière éteignoir.

Voilà, j’imagine la situation au début de la prochaine décennie: partout le printemps des peuples s’est imposé; les souverainismes se sont affirmés. N’est-ce pas à partir de ce moment que les choses pourraient mal tourner? Tout à son enthousiasme pour le réveil des peuples européens, Steve Bannon entend créer une internationale des populistes européens; mais se rend-il compte qu’il y aura essentiellement à canaliser des forces, pour éviter qu’elles se retournent les unes contre les autres?

Nos dirigeants réactionnaires sont bien vieux et fatigués pour ne pas penser à développer une mise en scène qui ferait mal: invitez Marine Le Pen, Alice Weidel et Matteo Salvini ensemble; laissez-les épuiser rapidement leurs points d’accord. Vous verrez, que si vous les laissez faire, ils passeront progressivement - peut-être plus vite que vous ne pensez - de l’encensement mutuel à la dispute. Et c’est normal: jaloux des intérêts de leurs peuples, ils verront d’autant plus vite surgir entre eux des points d’achoppement que l’Union Européenne est source de discordes à venir, véritable champ de mines, tant il est vrai qu’elle camoufle les intérêts nationaux derrière des logiques bureaucratiques. Rappelons-nous combien les guerres de l’ancienne Yougoslavie doivent aux manipulations de Tito, par exemple quand il avait multiplié les installations d’Albanais au Kosovo. Songez comme la Grèce, écrasée sous le fardeau de la dette, a protesté contre le joug allemand; et comme la morgue de votre président a suscité les railleries amères de Matteo Salvini; regardez avec quelle irresponsabilité l’Union Européenne a nourri la crise catalane, encourageant tantôt les Catalans tantôt les Castillans, selon les besoins du moment; admirez comme la Commission européenne serait prête à remettre le feu aux poudres en Irlande du Nord au nom du Brexit.

Vraiment, il faut préparer le moment où les fédéralistes européens auront perdu les leviers du pouvoir. Il ne faudrait pas que le Parlement européen devienne un lieu de foire d’empoigne. Ni que l’on revienne à une diplomatie des communiqués provocateurs.