Droit de vote, mariage, travail des handicapés mentaux : pourquoi la conception de la dignité humaine que développe le gouvernement est particulièrement inquiétante

Atlantico : Selon la définition du ministère de la justice, une personne est sous tutelle « si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts ». Concernant le droit de vote, comment concilier un principe d'incapacité et un pouvoir décisionnaire sur les intérêts de la société ?

Bertrand Vergely : L’annonce du gouvernement est bien floue. Qui sont les personnes sous tutelle à qui on permet désormais de se marier ? Le gouvernement a l’air de dire que ce sont des personnes qui, si elles ont des difficultés à faire face aux obligations objectives de l’existence, n’en sont pas moins capables d’avoir une vie non seulement affective mais mariale.

Ce qui laisse perplexe.

Il y a une contradiction dans le fait d’autoriser les personnes mises sous tutelle de se marier et de voter. On ne peut pas à la fois être incapable de s’occuper de ses propres intérêts et prétendre s’occuper des intérêts de la France. En outre, il faut regarder les choses en face, quand on est vraiment handicapé on n’est pas apte au mariage. Quand on est apte au mariage, on n’est pas handicapé. Si les personnes mises sous tutelle sont capables de se marier, pourquoi les mettre sous tutelle ? Supprimons la tutelle.

En France, 45% des mariages finissent par un divorce. Signe que le mariage est déjà difficile pour les personnes non handicapées et non mises sous tutelle. Si le mariage est difficile pour ces personnes dites « normales », comment va-t-il pouvoir ne pas l’être pour des personnes handicapées ?

Le mariage implique des contraintes. On s’en est aperçu à l’occasion du mariage pour tous. Qui dit mariage dit divorce. Comment les handicapés mentaux vont-ils s’y prendre pour faire face au divorce si jamais l’occasion se présente ?

La volonté de la part du gouvernement de considérer les handicapés comme des personnes à part entière est assurément louable. Il n’en reste pas moins que l’on peut s’interroger : n’en fait-il pas trop ? N’est-il pas en train d’oublier que le mieux est l’ennemi du bien ? N’est-il pas de ce fait la victime de la mode actuelle qui veut que l’on soit sans cesse innovant en matière d’égalité en communiquant à ce sujet par des annonces afin d’épater le ponde autour de soi et notamment les medias ?

Quand le handicap est léger, on comprend qu’il puisse y avoir égalité entre les personnes handicapées et les autres citoyens en matière de vote et de mariage. Mais, quand le handicap est lourd, comment une telle égalité est-elle réalisable ? Est-il possible à des handicapés mentaux lourds de voter et de se marier ? Quand on a des difficultés de compréhension dans la vie quotidienne, comment ne pas avoir des difficultés de compréhension quand il s’agit de voter ? Et quand on a déjà des soucis avec soi-même comment assumer les soucis du mariage ?