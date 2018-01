Donald Trump à Davos : ce populisme ploutocratique qui conquiert la planète et menace nos démocraties

Atlantico : Alors que le Forum de Davos commence ce week end, et accueillera Donald Trump, l'éditorialiste du Financial Times, Martin Wolf, alerte nos démocraties sur la question des inégalités. Selon les chiffres du World Inequality Report 2018, aux Etats Unis, au Canada, et en Europe occidentale, entre 1980 et 2016, les 1% les plus riches ont capté 28% de la croissance des revenus réels alors que les 50% du "bas de l'échelle" n'en ont capté que 9%. Cette concentration progressive des richesses se combine avec une même concentration du pouvoir, ce qui pourrait avoir pour effet de voir émerger un "populisme ploutocratique" ayant pour objet de faire perdurer cette croissance des inégalités en s'appuyant sur la division de la population, en citant Donald Trump en exemple.

Quelles sont les menaces qui pèsent sur nos démocraties en raison de la progression des inégalités ? La menace d'un "populisme ploutocratique" est-elle à prendre au sérieux ?

Jean Petaux : L’expression « populisme ploutocratique » peut sembler paradoxale et laisse à penser qu’il y aurait là une forme d’oxymore. Il faut peut-être donner une définition simple de la « ploutocratie » : il s’agit d’une forme de gouvernement (on retrouve le suffise « cratie » issu du grec « ktratia » qui signifie « gouvernement par ») parmi d’autres : celle de ceux qui détiennent la « richesse » (« ploutos » en grec). Dans l’entre-deux guerres Joseph Caillaux, redevenu ministre en 1922, dénonçait les « ploutocrates qui menaçaient, disait-il déjà, l’organisme européen ». Aristide Briand, l’un de ses plus fidèles adversaires, le traitait à son tour de « ploutocrate démagogue ». Le terme « ploutocrate » est communément admis comme une insulte et figure d’ailleurs à ce titre dans le répertoire lexical du capitaine Haddock, chez Hergé, au même titre qu’ « anachorète » et « bachi-bouzouk » ou « philactère ». Il a aussi connu sa fortune (c’est le cas de le dire) dans le vocabulaire antisémite à la fin du XIXè siècle associé à « cosmopolite » et « apatride ».

Reste qu’aujourd’hui, et vous le précisez fort bien dans les termes de votre question, les inégalités salariales ou plus largement financières semblent avoir atteint un niveau inconnu jusqu’alors. N’étant pas économiste et n’ayant aucune espèce de compétence à faire valoir en la matière je m’en remets moi-même aux travaux de référence d’Anthony Atkinson et Emmanuel Saez, magistralement repris et augmentés dans le livre de Thomas Piketty qui a connu un succès mondial à sa sortie : « Le capital au XXIè siècle » (Seuil, 2013). Ce gros ouvrage a donné lieu de vifs débats et polémiques serrées entre économistes en fonction de leur appartenance à telle ou telle chapelle. La question n’est pas ici de trancher sur les conclusions portées par l’ouvrage, elle consiste simplement à reprendre les chiffres (incontestés quant à eux) cités par l’auteur et contenus dans les travaux de ses collègues. Pour faire simple disons ceci : sur un graphique montrant le niveau des richesses accumulées par les individus, la tranche des plus riches dans le monde s’allonge considérablement, elle devient de plus en plus fine et pointue (il y en a de moins en moins) et elle monte à des niveaux inégalés. Quant aux barreaux de l’échelle des revenus s’ils sont peu écartés quand on est au bas de l’échelle (et de plus en plus larges), ils deviennent quasiment infranchissables quand on est dans le dernier décile des fortunes les plus élevées. Le constat est donc évident : à l’échelle de la planète les inégalités se creusent et si certains tels Warren Buffett (2ème fortune mondiale en 2017 avec $75,6 milliards selon le classement annuel de « Forbes ») fustigent le système libéral qui a généralisé la rente aux dépens de l’investissement on voit mal ce qui pourrait provoquer une inversion de la tendance.