Trump, année 1 : le bilan de santé démocratique des Etats-Unis

Institut Montaigne : Un après l’investiture de Donald Trump, quel est le bilan de santé démocratique des Etats-Unis ? Pour ceux qui auraient voté pour Trump ou qui se seraient abstenus, y-a-t’il des éléments qui montrent qu’ils feraient un choix différent aujourd’hui ?

Jérémie Gallon : Au-delà des tweets et des déclarations fracassantes du Président Trump, il est intéressant d’observer que les contre pouvoirs, notamment l’institution judiciaire et le Congrès, ont jusqu’à présent bien fonctionné aux Etats-Unis.

Si l’on prend l’exemple du décret anti-immigration pris par le Président Trump en janvier 2017, on constate qu’il a été immédiatement bloqué par plusieurs juges fédéraux.

Quant au Congrès, il a joué un rôle important dans le champ de la politique étrangère. Il a ainsi imposé de nouvelles sanctions économiques à l’égard de la Russie contre l’avis de Trump. Le système des "checks and balances", tel qu’il a été voulu par les Pères Fondateurs, tient donc le choc.

Il est également important de souligner que les Etats américains, les médias, les entreprises et l’ensemble de la société civile américaine font preuve d’une grande vitalité et continuent de profondément influencer le débat public. Le quatrième pouvoir est totalement revigoré, comme l’illustrent les records de ventes battus par le New York Times.

En tant que Français, cela nous amène d’ailleurs à nous interroger sur les conséquences de l’élection d’un Trump à la Présidence de la République. Aurions-nous en France des contre pouvoirs aussi efficaces ? Les médias français auraient-il la liberté de ton et les capacités d’investigation qu’ont le Washington Post, CNN et bien d’autres médias américains ? Nos collectivités territoriales seraient-elles capables de constituer un contre pouvoir autonome financièrement et efficace face à un Etat tout puissant ? Notre appareil judiciaire serait-il indépendant de l’exécutif ? Autant de questions sur lesquelles le doute est permis.

Si les contre pouvoirs fonctionnent bien aux Etats-Unis, il n’en demeure pas moins que la radicalisation du débat public est inquiétante. Il y a un climat de violence verbale, notamment à l’encontre des médias, qui témoigne d’une société rongée par de très fortes tensions.

Par ailleurs, la démocratie américaine demeure affaiblie par des problèmes structurels qui sont bien antérieurs à la présidence de Trump. Le premier est la polarisation croissante de la vie politique américaine. Nous sommes bien loin du temps où le leader démocrate de la Chambre des Représentants, Tip O’Neill, concluait des accords avec le président Reagan autour d’un Bourbon, pris tard le soir, dans le Bureau Ovale. Il n’y a désormais presque aucun sujet sur lesquels les Démocrates et les Républicains peuvent s’accorder ou ne serait-ce que dialoguer et travailler ensemble.