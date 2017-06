"Quittez vos niqabs, ou quittez l'Europe!"

Des cheikhs, il y en a de toutes sortes. Des qui prônent l'excision (on vous en parlé récemment). Des qui disent aux enfants que la musique est un péché (il y en a un comme ça à Brest). Des qui pensent que la lapidation est un juste châtiment pour les filles dépravées (il y en a plein sur la planète).

Tout ça est assez banal.

Et même d'un commun très quelconque. C'est pourquoi nous sommes heureux et fiers de vous révéler l'existence du cheikh Mohamed Al-Issa. Un original. Un excentrique. Un personnage étrange et singulier. Dans une interview au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, il s'est adressé aux femmes musulmanes : "ôtez vos voiles, ou quittez l'Europe!". Et pour marquer sans ambiguïté sa pensée, il a ajouté : "ne poussez pas les pays qui vous accueillent à vous haïr!".

Il avait bu le cheikh Mohamed Al-Issa? Non, c'est un pieux musulman. Il avait fumé la moquette, le cheikh Mohamed Al-Issa? Non. Il n'y a pas de moquettes en Arabie Saoudite, là où il réside, car il y fait trop chaud. Pour prouver qu'il avait toute sa tête, le cheikh Mohamed Al-Issa –que son nom soit béni!- a récidivé à Vienne devant une assemblée de femmes musulmanes.

"L'Islam ordonne aux musulmanes de se conformer aux lois et aux pactes sociaux du pays d'accueil" leur a-t-il dit. Et il a réitéré son avertissement : "ne détestez pas les pays qui donnent du travail et la citoyenneté à vos époux, et qui ouvrent leurs frontières aux réfugiés musulmans". Vous trouvez peut-être qu'on en fait beaucoup, sur le cheikh Mohamed Al-Issa? C'est que, pauvres ignares, vous ne savez pas qui c'est.

Le cheikh Mohamed Al-Issa – que son nom soit béni!- est le secrétaire général de la Ligue Islamique Mondiale, une organisation planétaire à laquelle adhèrent tous les pays musulmans. Il vaut quand même un peu mieux que tous les cheikhs qui traînent dans nos cités. Nous avons beaucoup à apprendre de lui. Et nous savons déjà que c'est un homme cultivé.

En effet, le cheikh Mohamed Al-Issa a du entendre parler du célèbre slogan du MIL, une officine française d'extrême-droite : "la France aimez-là, ou quittez-là!". Il le reprend à sa façon. Il a lu le Nouveau Testament : "rendez à César ce qui est à César". Il sait ce qui a été dit à Saint-Augustin : "à Rome, fais comme les Romains".

Comme vous voyez, le cheikh Mohamed Al-Issa – béni soit son nom! – ce n'est pas de la m…. Inspiré par lui, illuminé par lui, je me sens autorisé à écrire ici : "enlevez vos voiles, vos burqas, vos burkinis ou cassez-vous!". J'ai pleinement conscience que le CFCM, le CCIF, la LDH et le MARP peuvent me menacer d'un procès. Et comme je ne veux pas être le seul dans le box des accusés, je demande fermement à Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Marlène Schiappa de répéter après moi, et après le cheikh Mohamed Al-Issa : "enlevez vos voiles, vos burqas, vos burkinis, ou cassez-vous!" *