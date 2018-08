Retraités, cadres ou employés, ce que le prélèvement à la source va vraiment changer sur votre feuille de paye

A partir du 1er janvier, le paiement de l’impôt sur le revenu sera réalisé par des tiers en ce qui concerne tous les revenus versés par des entreprises, des caisses de retraite, des organismes sociaux, etc.

Ce couple pourrait également ne pas souhaiter que les caisses de retraite connaissent leur montant réel de revenus. Cela pourrait être le cas si en plus de leurs pensions, ils disposaient de revenus du patrimoine importants. Dans ce cas, il pourrait demander l’application d’un taux neutre.

Le taux non personnalisé ou taux neutre prend en compte que le montant de la rémunération, par exemple, versée par l’entreprise. Ce taux vise à maintenir confidentiel le montant total de l’impôt dû. Il peut présenter un intérêt que si le contribuable perçoit d’importants revenus en plus de ses salaires. Ce taux ne prend pas en compte votre situation familiale. Il est, en règle générale, peut avantageux pour le contribuable. Ce dernier devra dans tous les cas s’acquitter directement auprès d’administration du solde d’impôt.

Le taux individualisé permet de prendre, en compte, dans le cadre d’un couple, des éventuels écarts de revenus entre les conjoints. Le taux est calculé par l’administration fiscale en fonction des revenus de chacun et est donc différent pour chacun des conjoints. Il ne s’agit pas d’une individualisation de l’impôt mais d’une répartition différente du paiement de l’impôt. L’impôt reste calculé en fonction des revenus du couple et du nombre de parts de quotient familial.

Le taux personnalisé pour le foyer est calculé sur la base des dernières déclarations de revenu. Il tient compte de l'ensemble des revenus, de la situation familiale et des charges de famille. Il est le même pour chacun des conjoints. Ce taux de prélèvement est celui qui s’applique par défaut.

Pour 2019, les couples ont jusqu’au 15 septembre 2018, pour signifier à l’administration fiscale la demande d’une individualisation des taux.

2- Je suis employé. Célibataire. Ma feuille de paye atteint 1800 euros par mois.

Ce contribuable devra s’acquitter en 2019 de 1036 euros d’impôt sur le revenu. Son taux de prélèvement à la source applicable s’élèvera à 4.8 %. Chaque mois, son salaire sera amputé de 86,4 euros. Sauf existence d’autres revenus, elle n’a pas d’intérêt à demander l’application d’un taux individualisé.

3- Je suis cadre. Mes revenus du travail sont de l'ordre de 4000 euros, mon épouse gagne 2700 euros par mois.

Ce couple devra s’acquitter de 12 295 euros d’impôt en 2019. Le taux de prélèvement à la source applicable au 1er janvier 2019 sera de 12.8%. Pour l’époux, la retenue à la source mensuelle sera de 512 euros par mois. Pour son épouse, il sera de 345 euros.

Afin de prendre en compte la différence de revenus au sein du couple, les conjoints peuvent, s’ils le souhaitent, opter pour un taux de prélèvement individualisé en fonction des revenus respectifs. Le taux individualisé de l’époux serait de 15.1% et celui de l’épouse de 9.4%, soit une retenue mensuelle respective de 604 et 253 euros.

4- Je dirige une entreprise et me verse un salaire de 5000 euros par mois. Mon épouse est également salariée de cette entreprise, et touche un salaire identique au mien.

Ce couple, compte tenu de ses revenus et sans prendre en compte d’éventuelles réductions d’impôt ou abattements devra en 2019 20 987 euros d’impôt sur le revenu. Le taux du prélèvement à la source sera de 17,5 %. Leur rémunération sera amputée de 875 euros par mois. Etant que leurs revenus sont identiques, les deux membres de ce foyer ne sont pas concernés par l’individualisation du taux de prélèvement. Par ailleurs, sauf autres revenus non mentionnés ci-dessus, ils n’ont aucun avantage à recourir au taux neutre.