Pourquoi Les Républicains pourraient vite redevenir une menace pour Emmanuel Macron

Atlantico : Selon RTL, un député "En Marche" aurait déclaré Laurent Wauquiez va devenir redoutable", prévoyant ainsi une éclipse du premier opposant actuel à Emmanuel Macron, Jean Luc Mélenchon, au profit du probable prochain président des LR. Alors qu'Alain Juppé et les constructifs marquent de plus en plus leurs distances, dans quelle mesure et à quelles conditions Laurent Wauquiez peut-il devenir une force prête à bénéficier de l'alternance pour les élections intermédiaires, comme pour la prochaine présidentielle ?

Maxime Tandonnet : Les conditions pour que LR bénéficie des élections intermédiaires et de la prochaine présidentielle sont nombreuses et aujourd'hui, loin d'être réunies.

Il faut que les leaders de LR prennent conscience de l'immense insatisfaction des Français envers leur classe politique. Malgré les séismes de 2017, il n'est pas du tout certain que cela soit le cas. Une grande majorité des Français ne supporte plus la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, le narcissisme, la mégalomanie, les guerres de chefs, l'obsession de leur destin présidentiel par des hommes ou femmes qui se prennent pour des sauveurs providentiels. Cinq ans, c'est très loin. On peut seulement imaginer que d'ici là, les Français ressentiront une profonde allergie instinctive envers le culte de la personnalité, et le sentiment de la confiscation de l'intérêt général au profit d'une vanité exubérante. Les Français qui accepteront encore de croire en la politique seront attirés par la modestie, la simplicité, la seule volonté désintéressée de l'action au service du bien commun. LR doit redécouvrir un principe simple: les hommes politiques, les dirigeants du pays, ne sont rien d'autre que les humbles serviteurs de la nation. Ils sont au service du pays, et non l'inverse. C'est le débat d'idées au service de la France qui doit s'imposer contre l'obsession présidentialiste et les boursouflures d'ego qui rongent depuis trop longtemps l'univers politique. Si les LR ont la lucidité de s'en rendre compte, tous les espoirs sont permis pour eux. Sans doute faut-il un leader, un coordonnateur, un catalyseur d'énergie, un arbitre,mais il doit prouver, à travers tous ses faits et gestes et paroles, qu'il est simplement au service d'une cause commune et que son destin personnel n'a aucune importance. Si le futur président de LR donne le sentiment qu'il est obsédé par la présidentielle, quatre ans et demi à l'avance, un nouveau désastre sera au rendez-vous. Il faut bien voir qu'entre M. Macron et un candidat de même profil, même style, les Français, en désespoir de cause, préfèreront l'original à la copie et rééliront celui-ci sans problème en 2022.

Erwan Le Noan : Laurent Wauquiez a probablement remarqué que, dans un très grand nombre de démocraties occidentales, les gouvernements qui mènent (et les partis qui proposent) des politiques réformistes centrées uniquement sur un discours économiques sont balayés (ou déstabilisés) aux élections par des mouvements populistes. C’est arrivé aux Etats-Unis, en Autriche, en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en Grande-Bretagne, etc. Bref, les sujets politiques qui font les élections sont aujourd’hui d’ordre « identitaire » : ils interrogent la volonté de « vivre ensemble », la façon de guider le « collectif », qu’il s’agisse du sujet « islam » ou de celui des inégalités.

Si LR ne parvient pas à investir ces sujets, c’est le Front National qui les récupèrera probablement (car Emmanuel Macron n’en parle pas du tout). Le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon est, on le voit bien aujourd’hui, très mal à l’aise sur ces sujets (voir la députée Obono).

Laurent Wauquiez a donc probablement identifié le thème politique à traiter. La difficulté qu’il a pour réussir, c’est qu’il doit bâtir une majorité sur ces sujets. Or, on voit bien que les LR sont divisés (sur l’expression de leurs positions, plutôt que sur le fond de leurs positions d’ailleurs à maints égards).

En outre, Laurent Wauquiez en reste aujourd’hui à l’identification (parfois polémique) du sujet, mais on ne voit pas bien à ce stade quelles solutions il propose pour l’avenir, pour construire une société apaisée sur les sujets identitaires …

Patrick Buisson affirme dans un entretien dimanche donné à Valeurs Actuelles que le danger qui menace la droite n'est pas sa droitisation mais sa "centrisation". Une victoire de Wauquiez n'aurait-elle pas le mérite pour LR de mettre définitivement fin à cette tentation centriste? Une fois les centristes partis, Wauquiez ne donnera-t-il pas enfin à la droite une ligne capable de vraiment s'opposer à Emmanuel Macron ?

Erwan Le Noan : D’un point de vue tactique, le risque de la droite est celui de la réduction continue de sa base électorale : soit parce qu’elle sera happée par le mouvement du président Macron, soit parce qu’elle sera concurrencée par le Front national qui s’adresse plus facilement aujourd’hui aux milieux populaires par exemple.

Le but d’un parti n’est pas vraiment de « s’opposer », mais de remporter les élections. Pour cela la droite a besoin d’aller bien au-delà de la base d’un Laurent Wauquiez au sein des LR : si les « centristes » sortent du parti, il faudra quand même construire une coalition avec eux pour les prochaines échéances électorales.

Au demeurant, la question n’est celle de la centrisation ni de la droitisation, c’est celui de la doctrine politique de la droite : est-elle libérale-conservatrice ? étatiste-souverainiste ? Qui est capable de dire où se situe la droite idéologiquement aujourd’hui ?

Enfin, derrière ces débats tacticiens, il y a un enjeu démocratique dont on ne semble pas prendre toute la mesure : si les classes moyennes et les milieux populaires quittent les partis de gouvernement pour les partis populistes et extrémistes, la préservation d’une société démocratique apaisée sera sérieusement écornée.