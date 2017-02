Pourquoi le PS veut faire gagner le FN

La gauche aime le FN. C’est une vieille histoire qui a commencé avec Mitterrand. « The boss » qui était certainement intellectuellement impressionnant, en Machiavel politique du 20ème siècle, mais lamentable du point de vue des conséquences irresponsables qu’il assumait totalement. Comme tout homme qui a compris que seuls les cyniques réussissaient dans ce milieu. Le FN avait été érigé en arme anti retour de la droite, au risque de faire monter ce petit acteur bien ancré dans son rôle de minable contestataire raciste et nationaliste, au rang de parti reconnu.

Bien mal lui en a pris, puisque c’était quelque temps après le FN qui déclassait le PS pour offrir à Chirac une élection à 80%. Dont il ne fit rien, mais cela est une autre histoire.

Nous ne sommes pas là dans l’étude de la préhistoire et l’éloignement temporel, ou l’aspect flou que le temps peut donner à la réalité, ne peut pas expliquer l’aveuglement de ceux qui, à gauche, oeuvrent dans l’ombre pour « dessouder » le soldat Fillon. Au risque de donner la victoire au même FN, qui a depuis quitté le strapontin de la 3ème classe politique pour devenir un vainqueur potentiel, instrument d’expression de la colère du peuple de France contre un système qu’il estime pourri et incompétent. On pourrait croire que l’intérêt supérieur de la France consisterait à unir les bonnes volontés pour éviter à notre pays un parti qui ferait encore pire que les autres. Mais le cynisme est allié cette fois à l’aveuglement et la volonté de nuire. Une volonté de raser et brûler le terrain politique pour le rendre cultivable, dans 5 ans, pour des semences de gauche. Le déclassement de la France pour le reclassement de la gauche. C’est le pari de ceux qui, désespérés de n’avoir pu se maintenir au pouvoir, préfèrent sacrifier cette France qu’ils estiment ingrate, tout en espérant qu’elle siffle l’heure de son retour prochain. Cette gauche qui souhaite mettre la France à genoux pour se faire prier et supplier de revenir et la sauver de l’obscurantisme. C’est un pari lamentable mais réel.

Il est vrai que Fillon doit tomber. Ce lamentable détournement des fonds publics au profit d’emplois fictifs est insupportable. Non d’un point de vue juridique. Et encore. Mais d’un point de vue humain, moral et citoyen. Fillon montre par son maintien de force, son mépris pour le peuple, en tenant une ligne de défense axée sur le droit, quand la France (comme tous les peuples des pays du monde) crient à l’arrêt des privilèges, appellent à couper les têtes de ceux qui ont mis leur profit personnel avant celui des français, crient à la fin d’un système qu’ils ont détourné sans aucun bénéfice pour les peuples. Fillon a volé la nation, comme nombre de députés qui pratiquent le même sport de détournement en toute impunité, car c’est « légal ». Pendant que le pauvre qui détourne un peu d’électricité pour se chauffer finit en prison. Ses missions de conseil auprès de ses petits copains d’Axa, ou de Fimalac, réserveraient certainement de nombreuses surprises si l’on étudiait le travail réellement fourni. Et donner 90K euros à ses enfants, étudiants, est simplement écoeurant. Si il ne démissionne pas, la France le démissionnera. Il va faire perdre une droite pour qui l’élection était gagnée, et permettre à Marine de démontrer à quel point cette classe politique doit définitivement rejoindre le cimetière des éléphants dont elle sera la gardienne. Mais cela ne suffit pas à la gauche. Il faut enterrer la droite et pas seulement l’écarter du pouvoir pour la prochaine échéance.