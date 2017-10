FN : 65% des électeurs du parti de Marine Le Pen se disent indifférents au départ de Florian Philippot

Atlantico : Quels enseignements peut-on tirer de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Les enseignements de cette enquête montrent que la base électorale est finalement assez indifférente au départ de l'ancien numéro deux du mouvement. Cela se voit clairement dans les résultats de la deuxième question où deux tiers des électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen se disent indifférent, 16% se disent satisfaits et 19% mécontents.

Le chiffre fort à retenir c'est bien évidemment cette indifférence qui tord le cou à deux scénarii qui ont pu être plus ou moins mis en avant par les deux camps. D'une part, pour la version philippiste, celui d'un traumatisme, et, d'autre part, celle d'un désamour très profond, entre la base électorale frontiste et Florian Philippot. Car si l'on suit ce dernier raisonnement, cette base devrait se réjouir de ce départ, ce qui n'est pas le cas (16% seulement s'en réjouissent). Cela traduit le souhait espéré par les électeurs frontistes que ce départ ne mettra pas à mal l'avenir du mouvement.

Mais eux, à titre individuel, se sentent assez peu concernés par cette affaire.

Quand on regarde les résultats sur la première question, une part non négligeable, 35% des électeurs de Marine Le Pen au premier tour estimaient que la présence de Florian Philippot était plutôt un avantage pour le Front. National contre 17% qui estimaient que c'était un handicap. Mais 48% considèrent que ce ne sont ni l'un ni l'autre. Là aussi, il y a deux façons de lire les choses, soit on est dans une espèce d'indifférence en disant que tout cela est un non-évènement sans grande conséquence, soit il y a une part de subjectivité et dans ce cas, on essaie de relativiser face à cette péripétie qui a frappé le mouvement.

Ce que l'on constate également, c'est que dans un parti comme le Front National, y compris pour quelqu'un aussi médiatisé que Florian. Philippot s'applique, l'adage "rien ne pousse à l'ombre de grands arbres" C’est-à-dire que c'est la famille le Pen q qui a bâti ce mouvement et tout numéro deux que vous soyez, avec une visibilité importante, votre présence ou votre départ ne semble pas être un facteur décisif ou déterminant dans la relation qu'entretiennent les électeurs avec ce parti.

Qu'en est-il de la ligne Philippot ? Perdurera-t-elle ou s'en ira-t-elle avec lui ? Les électeurs sont-ils indifférents à Florian Philippot même ou à sa ligne ?

Je pense que l'on va avoir un début de rééquilibrage en matière de ligne politique même si je ne pense pas qu'il faille envisager les choses comme une lutte à mort entre ces deux lignes. C'est plutôt une question d'équilibre et de dosage. Marine Le Pen, insistait fortement et, mettait en avant le créneau philippiste sans pour autant oublier l'ADN du mouvement (le discours sur l'immigration, l'identité et l'insécurité). Ce que l'on constate, c'est que les thématiques chères à Florian Philippot va passer au second plan sans disparaître pour autant.