Est-il vraiment efficace de faire de la question de l’IVG un combat entre le bien et le mal ?

Atlantico : De façon quelque peu étonnante, comme cela a été le cas pour le référendum en Irlande, les médias français ont particulièrement suivi le vote sur l'IVG en Argentine. Donald Trump, de son côté, est très souvent accroché à propos de questions traitant du féminisme ou du racisme. Cet intérêt pour les questions sociétales ne masque-t-il pas l’incapacité d’avoir une vision à propos des grandes questions internationales qui se posent ? Ramener les questions sociétales à une confrontation entre progressisme et réaction est-ce avoir une vision du monde ?

Bertrand Vergely : Dans notre société beaucoup de personnes se reconnaissent dans la vision du monde opposant progressisme et conservatisme.

De ce fait, allez leur demander si l’opposition entre progressistes et conservateurs est une vision du monde, ils vous répondront non seulement que c’en est une mais qu’elle est la seule qui soit juste aujourd’hui si l’on veut pouvoir aborder correctement le monde. De même, allez leur dire que les questions sociétales comme celles de l’avortement ne sont pas des priorités, ils se récrieront avec véhémence en expliquant qu’il n’y a pas plus urgent, le progrès dans le monde d’aujourd’hui passant plus que jamais par la défense du droit à l’avortement et le féminisme. Enfin, allez leur dire que vous regrettez qu’ils n’aient pas une vision internationale, ils vous rétorqueront, là encore avec véhémence, qu’être contre le racisme c’est avoir non seulement une vision internationale mais la seule vision internationale cohérente, lever toutes les barrières entre les peuples, supprimer les frontières et accueillir en masse étant une pratique de la vie internationale à l’opposé du racisme dont le programme est anti-international en proposant le rétablissement des frontières et le refus de l’immigration de masse. En ce sens, le problème du progressisme aujourd’hui n’est pas de savoir si celui-ci a une vision du monde ainsi qu’une vision internationale. Il en a une. Il est bien plutôt de se demander pourquoi cette vision est si haineuse et si hystérique ?

En France, est-il possible aujourd’hui d’avoir un débat sur l’avortement, sur l’immigration ou bien encore sur le progressisme lui-même ? Impossible. Dès que ce débat a lieu soit les débatteurs se mettent à crier tous ensemble, si bien qu’on ne s’entend plus, soit l’un d’entre eux se lève et quitte la discussion en disant qu’ « il ne veut pas entendre ça », soit l’un des débatteurs empêche tous les autres de s’exprimer en leur coupant la parole. Ce climat pour le moins houleux n’est pas un hasard. Pendant longtemps le progressisme a consisté à être progressiste sur des bases économiques et politiques. Quand le communisme est tombé et qu’il n’a plus été question de bâtir une société communiste, quand par ailleurs le capitalisme s’est mis à faire progresser le niveau de bien être des populations, la question s’est posée : « Pour demeurer progressiste aujourd’hui, que reste-t-il ? » La réponse a été donnée à cette question : « Deux choses : la famille et le racisme ». Le progressisme est aujourd’hui arc-bouté sur ces questions en se présentant comme le camp du bien face au camp du mal qu’est le conservatisme. Cela se comprend. Il n’a pas pensé sa reconversion.

Lorsque le communisme est tombé il y avait là une opportunité providentielle pour repenser ce que veut dire le progrès dans le monde d’aujourd’hui. Au lieu de cela que s’est-il passé ? Le progressisme s’est mis à vouloir faire du communisme non plus avec de l’économique et du politique mais avec du sociétal. Dévoré par la nostalgie, il s’est mis à rêver de faire par le féminisme et l’antiracisme ce que le communisme n’avait pas réussi à faire par le politique et l’économique. D’où l’hystérie qui envahit aujourd’hui les questions sociétales. Quand on a tort et qu’on ne veut pas le reconnaître, on crie. Quand on est vide et qu’on ne veut pas le voir, là encore on crie. Le problème du progressisme aujourd’hui se résume en une phrase : son électro-encéphalogramme est plat. Lui, si brillant, si fécond par le passé, est devenu intellectuellement inexistant en se rabattant sur la morale, comme les religions quand elles sont exsangues. En ce sens, le grand problème du progressisme aujourd’hui n’est pas de ne pas avoir de vision internationale. C’est de ne pas avoir de pensée.