Emmanuel Macron, Alain Minc et la Primaire de la gauche : "En marche" ou la Révolution par les élites

Les guerres des gauches sont bien déclarées ce soir

Tout d’abord, au sein de la primaire entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Ici, ce seront deux projets de société qui s’affronteront dimanche prochain ; l’un tout en République, en laïcité et en sécurité ; l’autre tout en écologie, en conception du travail et en modernité.

En arrière plan, une gauche s’agite : celle d’un Mélenchon qui ne lâche rien et duplique même sa radicalité en hologramme.

Enfin, un autre mouvement reste placé à gauche et veut faire marcher sa Révolution.

Il va visiblement revoir ses copies tant nous avons l’habitude de mettre le mot "révolution" dans la bouche du peuple, un peuple qui voudrait prendre une partie du pouvoir, de l’argent, de la visibilité ; un peuple de "laisser pour compte" – qui aurait enfin voulu avoir accès aux services et aux conforts de la modernité.

La révolution, intuitivement et historiquement, est une émancipation, l’émancipation de ceux enfermés dans les geôles de la tradition, de la pauvreté, des injustices ; c’est l’émancipation de ceux qui n’ont pas une vie assez bonne (comme aurait dit Judith Butler) pour être pleinement reconnus.

La révolution s’accompagne de coups d’Etat qu’ils soient en France lors du 18 brumaire ou durant février 1917 en Russie.

Elle met fin à la société des ordres et aux privilèges, elle abolit le servage et affranchit les serfs.

Nous assistons en France, aujourd’hui, à une révolution d’un type un peu nouveau ; une révolution des élites non politiques ou para politiques qui ont tout mais, qui, à l’instar de Trump, veulent aussi s’emparer directement du politique.

Une révolution des élites cristallisées sur le jeune Macron ; la nuit debout des traders comme dirait un politologue.

La cohorte des suiveurs de celui qui marche devant, telle une caution politique, est impressionnante : c’est le who’s who des médias, des lobbies, des visiteurs du soir, des hommes du CAC 40, des seconds couteaux de formations politiques, les sucessman du digital, les startupeurs du nord-est parisien, les go between façon ouest de la capitale… le monde des élites économiques et médiatiques.

Tout ce petit monde marche en Weston – mais aussi en Louboutin – pour faire la Révolution et mettre hors des murs de l’Elysée la bourgeoisie d’Etat installée sous les ors de la République depuis trop longtemps à leur goût.