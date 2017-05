Ces leçons dérangeantes de l'enquête de la Fondapol sur le regard que portent les musulmans sur les juifs en France

Atlantico : Qu'est-ce qui a motivé cette enquête sur les préjugés des musulmans français à l'égard des juifs ?

C'est une enquête qui est menée par la Fondapol en partenariat avec l'American Jewish Comitee. Cela participe de la volonté de multiplier les études sur la questions des relations au sein d'une société multiculturelle entre différentes communautés. C'est un travail qui s'inscrit dans une série de travaux et qui appelle d'autres travaux.

Avec l'association AJC, nous avions déjà réalisé une étude qui avait de façon un peu navrante fait polémique en 2014. Il s'agissait alors d'une étude quantitative sur l'antisémitisme dans laquelle nous avions constaté à partir de deux échantillons (un échantillon de Français âgés de 16 ans et plus et un échantillon spécifique de Français âgés de 16 ans et plus) pour essayer de mieux comprendre l'antisémitisme en France. Du côté de la Fondation, et cette fois-ci de manière autonome, nous avons publié à partir de janvier 2015 une série de note qui s'appelle "Valeurs d'Islam" (au nombre de 12) afin de savoir si les grands principes qui organisent à la fois la nation et la République Française sont au fond capable de recevoir de la part de la culture musulmane une compréhension et d'entrer avec elle en une espèce de cohérence.

Ce sont des travaux que nous avons fait de plus traduire en arabe pour ouvrir un débat aussi large que possible. La note sur l'Islam et les Femmes dans sa version arabe a ainsi eu beaucoup de succès dans les circuits internationaux. Il s'agit donc pour nous de promouvoir un débat sur l'avenir et la place de l'Islam en France, en Europe et en Occident au moment où à l'évidence, des questions se posent.

Pourquoi sur les musulmans spécifiquement ?

Parce qu'on a peu d'information sur les musulmans français, et aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'interroger le monde musulman sur des questions comme celles-là, sur les préjugés des musulmans à l'égard des juifs ou de la société en générale. On pourrait les interroger à l'avenir sur leurs préjugés à l'égard des personnes de sexualité différente, etc. Il y a très peu d'études sur le sujet par un espèce de gêne idéologique voire culturelle qui tient au fait que le monde des sciences sociales, par son inclinaison politique, qui penche nettement à gauche, n'est pas à l'aise avec l'idée qu'on peut interroger les préjugés des musulmans alors que tout individu ou communauté peut faire l'objet d'une telle étude. Ce qu'on voudrait, c'est banaliser ce genre d'études. Et nous avons un travail en cours sur les musulmans vus par les Juifs. Et pour faire cela, nous mettons d'importants moyens, nous faisons appel à trois universitaires et un institut de sondage l'Ifop, et nous mettons l'entièreté des études à disposition du public sur nos sites.

Nous avons remarqué qu'il y avait à l'évidence et depuis quelques années un nouvel antisémitisme.