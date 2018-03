Après la débâcle de Toys R Us et des géants de la distribution du jouet, à quels secteurs le tour ?

Dans une situation de graves difficultés financières, le géant américain du jouet "Toys'R'Us a pu annoncer la mise en liquidation de ses 735 magasins présents aux États-Unis tandis que les magasins français devraient être mis en vente. De son côté, l'acteur français "La grande récré" est également touché par des difficultés. Alors que le secteur du jouet ne subit pas de crise de la consommation, le géant de la distribution Amazon est pointé du doigt comme une cause de la situation actuelle, tout comme la préférence des enfants pour le digital à des âges de plus en plus jeunes.

Au regard de ce cas d'espèce sur le secteur du jouet, quels sont les autres secteurs qui pourraient être touchés par ces mêmes dynamiques ?

Philippe Moati : Le secteur de la distribution du jouet présente une caractéristique assez singulière, il est un de ceux qui est le plus resté dans le schéma d'organisation traditionnelle des marchés issu des 30 glorieuses. C'est un schéma ou vous avez en amont des grandes marques qui conçoivent des produits et les "markettent" au travers d'un effort publicitaire important, c’est-à-dire qu'elles les pré-vendent, en quelque sorte, au consommateur. Ce schéma passe ensuite par des distributeurs qui vont vendre au consommateur. Et le distributeur est un intermédiaire qui rend disponible localement, qui essaye de bien maîtriser sa logistique et ses coûts et éventuellement apporte un petit peu de service et de conseil. Toys'R'US est typiquement la grande distribution appliquée au monde du jouet avec des linéaires de produits massifiés avec des grandes allées ou l'on accumule des cartons etc… Ce modèle-là est particulièrement vulnérable à la concurrence du e-commerce. La première raison qui est sans doute la plus importante est que le e-commerce a offert une extraordinaire capacité de comparer les prix. Et dans le modèle traditionnel, tous les distributeurs vendent le même produit à l'identique. Le même Scrabble, la même poupée Barbie ou la même Tortue Ninja. Du coup, alors que l'arbitrage se faisait traditionnellement sur la base du prix et de la proximité, mais avec une connaissance des prix qui était approximative à cause de la contrainte spatiale, les écarts de prix sont désormais immédiatement perceptibles. Le e-commerce a favorisé l’intensification de la concurrence par les prix lorsque les vendeurs vendent les mêmes produits.Des acteurs comme Amazon sont parvenus à tirer leur épingle de ce jeu, ce qui est d'autant plus facile parce qu'Amazon peut opérer une péréquation de sa rentabilité sur plusieurs types de produits et sur plusieurs moments de l'année là où les distributeurs de jouets sont obligés de gagner leur vie sur le jouet et notamment le moment ou on en vend le plus c’est-à-dire à Noël.

Du coup, les autres secteurs les plus vulnérables sont précisément ceux qui sont encore dans ce modèle-là, ou les distributeurs vendent des produits de marque que l'on peut trouver à l'identique chez le concurrent. Le secteur du jouet est probablement celui qui est resté le plus fidèle à ce modèle. Les produits culturels présentent les mêmes caractéristiques; un Goncourt peut être acheté à la Fnac ou chez Carrefour. Idem pour les CDs, les DVDs, et ce n’est pas par hasard si c’est le premier secteur où le e-commerce a réussi sa percée. Le bricolage pourrait également être concerné, même s'il n'y a pas de très grandes marques identifiées par le consommateur, peut-être un peu plus dans la peinture. Et n’oublions pas l’alimentaire…