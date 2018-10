Merkel dans la tourmente : mais à quoi pourrait ressembler une Europe post-Angela ?

Atlantico : Au-delà du cas d'espèce, comment analyser la tendance politique allemande semblant se résumer à une opposition de plus en plus nette entre le bloc CDU/CSU et l'AfD ?

Rémi Bourgeot : Le système de gouvernement d’Angela Merkel, qui avait été pensé comme un dépassement des clivages, aura paradoxalement accéléré la décomposition de la synthèse ordolibérale d’après-guerre, sur laquelle s’était rebâtie la vie politique du pays.

Le crépuscule de l’ère Merkel a débuté avec l’élection fédérale de l’an passé, qui a vu l’envolée de l’extrême droite allemande et l’affaiblissement spectaculaire des deux parties de la grande coalition. La chancelière semble désormais avoir perdu le contrôle de son groupe parlementaire. Cette évolution est d’autant plus lourde de conséquences que l’aile droite de la CDU/CSU, en s’émancipant de la grammaire merkelienne, tend à converger vers la ligne de l’AfD, tout en la condamnant avec emphase, plutôt qu’à s’interroger sur une réorientation politique concrète à l’attention des couches sociales paupérisées.

La confrontation actuelle se concentre sur la question de l’immigration et la condamnation de la politique de la porte ouverte qu’a mise en œuvre Angela Merkel en 2015.

On a notamment vu, au cours des derniers mois, de fortes dissensions entre la chancelière et son ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, chef de la CSU bavaroise, sur la question des flux migratoires et de la gestion des frontières nationales. Le virage identitaire du climat politique ne se limite pas, pour autant, au débat sur l’immigration déclenché par la politique d’Angela Merkel.

On constate une évolution identitaire liée à la notion de déculpabilisation, qui travaille un pan de la vie politique allemande, et dont l’AfD se fait l’incarnation. Cette tendance s’est notamment traduite pas le considérable succès l’an passé de Finis Germania, un ouvrage posthume de Rolf Peter Sieferle, qui fut un temps conseiller de la Chancelière. Ce livre, qui a été intégré à la liste des bestsellers du magazine Spiegel avant d’en être exclu, comporte notamment un long développement sur « la mythologie de la Shoah ». Le peuple allemand y est explicitement présenté comme « victime » de l’Holocauste, en raison de ses conséquences historiques pour l’Allemagne. Ainsi, lorsque le chef de file de l’AfD au Bundestag, Alexander Gauland, lui-même issue de la CDU, évoque la fierté liée aux « accomplissements des soldats allemands dans les deux guerres mondiales », cela participe d’une stratégie aussi redoutable que réfléchie, bien plus que d’un dérapage incontrôlé.

Alors qu’Angela Merkel s’est efforcée de neutraliser le débat politique allemand depuis 2005, en prenant constamment des idées à tous les courants de l’échiquier politique fédérale pour se maintenir au pouvoir, dans le contexte de coalitions à répétition, la fin de sa carrière politique est paradoxalement marquée par un braquage brutal et radical du débat politique. L’AfD, qui à la fois conquiert une partie de l’électorat de la CDU/CSU et du SPD et accueille chaleureusement des factions néo-nazies, en est le principal acteur. Mais la vague identitaire, sous des formes et des intensités variées, dépasse de plus en plus clairement ses rangs, et ce serait une erreur que d’y voir une simple affirmation de souveraineté.

Comment anticiper les conséquences que pourraient avoir cette transformation politique allemande pour la construction européenne ?

Les développements de l’intégration européenne des dernières décennies ont reposé sur la théorie selon laquelle l’élite allemande nourrissait une vision de la coopération européenne centrée sur l’adhésion à son modèle économique dit ordolibéral. Dès lors, les différents pays devaient converger vers ce modèle de façon à pouvoir atteindre les standards d’efficacité de l’économie allemande et jouir d’échanges commerciaux libérés par l’abaissement de toutes barrières, en particulier monétaires grâce à la monnaie unique. En retour l’Allemagne devait progressivement se laisser aller à ce qui devait ressembler de plus en plus à une union fiscale avec le reste de l’union monétaire.

L’ordolibéralisme a toujours reposé sur une certaine focalisation sur les déficits publics et l’inflation. Mais l’ordolibéralisme, tel que pensé dans l’après-guerre par un penseur comme Walter Eucken, était avant tout une forme de libéralisme, dans son sens le plus complet, conçu comme un antidote au système national-socialiste. Les pères de l’ordolibéralisme s’étaient distingués en refusant de soutenir le système hitlérien. C’était notamment le cas du chancelier Ludwig Erhard, qui entretenait certes des relations tendues avec le Général De Gaulle dans les années 1960 dès qu’il s’agissait de coordination macroéconomique et monétaire, mais qui ne pouvait être accusé de défendre une vision nationaliste.