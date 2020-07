Un 14 juillet en tweets : Jean-Sébastien Ferjou en 280 caractères

Résultats des municipales 2020

Le directeur de la publication Jean-Sébastien Ferjou a réagit au tweet du journaliste éditorialiste D. de Montvallon constatant l'arrogance des maires EELV alors que le taux d'abstention a atteint des chiffres records :

"Force est de reconnaître qu’ils ont eu quelques prédécesseurs, et même à des élections nationales..." (cliquez ici pour découvrir le tweet de Jean-Sébastien Ferjou et celui de D. de Montvallon)

Chiffre des agressions en France



Jean-Sébastien Ferjou a relayé un article du Figaro : 120 agressions à l'arme blanche ont lieu chaque jour. À ce chiffre, il a commenté : "Heureusement que les mobilisations antiracistes d'aujourd'hui oeuvrent puissant à la prise de conscience de la menane que représentent les blanc.he.s en ce bas monde..." (cliquer ici pour découvrir ce tweet ainsi que l'article du Figaro ) À ce tweet, le député Aurélien Taché a réagit : "vous semblez vouloir induire un raisonnement à contrario. Si on le suit, ce sont donc les noirs qui menacent le monde?" Jean-Sébastien Ferjou lui a alors répondu "Absolument pas ! Pourquoi le menaceraient-ils ?? En revanche, les dénis de réalité qui mènent à s’émouvoir quasi exclusivement de certaines violences ou causes « à la mode » en ignorant celles qui ne sont pas décrites par les bons mots-clé, eux, nous menacent #ArmesBlanches"

Réforme des retraites

Le Monde publiait récemment un article sur le premier dossier à haut risque pour Jean Castex : celui de la réforme des retraites. Ajoutant que les deux principaux interlocuteurs du Gouvernement (CFDT et Medef) s'opposaient à un calendrier aussi rapide. Philippe Moreau Chevrolet a réagit à cette publication en tweetant : "Quand tu as failli te prendre un mur, que l'histoire t'a repêché, et que tu recommences à foncer dessus, c'est que tu veux vraiment te prendre le mur." Le directeur de la publication Jean-Sébastien Ferjou a relayé le tweet du Président de MCGB en ajoutant : "ou que les frugaux de l'UE conditionnent l'argent des plans de relance à la mise en oeuvre de certaines réformes" (pour visualiser le tweet, cliquez ici)

Absence de débat public aux États-Unis

Jean-Sébastien Ferjou a relayé une tribune parue dans le Monde évoquant la centaine d'intellectuels américains s'inquiétant de la montée de l'intolérance à l'égard des opinions divergentes. Il a commenté : "Pire encore que la montée de la cancel culture, le nihilisme généralisé qui l'alimente tant le clash pour le clash est develu l'horizon "idéoligique" des médias ainsi que leur principal moteur économique" (voici le tweet)