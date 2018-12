Règlement pour les commentaires

Voici quelques règles simples à appliquer et qui faciliteront la vie de tous. Leur objectif est de permettre de maintenir la convivialité entre les membres, tout en permettant des échanges utiles.

Toute inscription comme membre suppose l'acceptation sans réserve et le respect de ces règles.

Le règlement est applicable à tous les membres du site Atlantico.fr

Les propos tenus dans les commentaires, visibles publiquement, sont publiés sous votre propre responsabilité.



Vous devez vous plier au droit en vigueur et au respect des personnes, notamment en matière de droit d’auteur, de droit au respect de la vie privée, de diffamation, d’incitation à la violence ou à la haine raciale, etc. En cas de poursuite, nous pourrons être amenés à révéler votre identité.

Ainsi sont interdits, notamment :

- les propos contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la dignité de la personne humaine,

- les propos ou contenus pédophiles, violents, racistes, révisionnistes, faisant l'apologie de crimes, diffamatoires, injurieux ou grossiers.

Ne sont non plus pas autorisées, la provocation au suicide, la dénonciation calomnieuse, l'atteinte à la vie privée, à la représentation de la personne, au secret professionnel, au secret des correspondances, aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

N'ont pas non plus le droit d'être publiés, les contenus contraires au droit d'auteur et aux droits voisins, au droit applicable aux bases de données, au droit des marques, au droit à l'image, au droit au respect de la vie privée.



Les messages publicitaires sont strictement interdits.

En toutes circonstances, restez polis et courtois et évitez les remarques désobligeantes.

Postez des messages compréhensibles.

Les modérateurs se réservent le droit de censurer, déplacer, ou modifier tous les messages du forum quand ils le jugeront bon.

Toutes discussions relatives à des sites liés à la pornographie sont interdites.

En cas de questions, modération incomprises, etc ; il faut adresser un mail au responsable du site .

Déclaration de confidentialité

Le respect de votre vie privée est important. A ce titre Atlantico.fr suit les recommandations et obligations légales de la CNIL.

Afin de vous garantir ces droits, Atlantico.fr ne publiera jamais, sur le site ou dans tout autre lieu, sauf consentement express de votre part, vos données personnelles. Atlantico.fr publie uniquement le pseudonyme de ses utilisateurs.

Protection et traitement de données à caractère personnel

Pour pouvoir utiliser les services de Atlantico.fr, vous devez vous inscrire en indiquant certaines informations (pseudo, adresse mail, prénom, nom, et date de naissance).

Vous disposez d’un droit de modification ou de suppression de l’ensemble des données personnelles vous concernant. Vous pouvez faire valoir vos droits à tout moment en utilisant le formulaire de la page de contact.

Atlantico.fr se conforme strictement aux lois en vigueur : aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. L'utilisateur est toutefois informé que, conformément à l'article 27 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les réponses données aux formulaires éventuellement présents sur le site, notamment permettant à l'utilisateur d’utiliser certains services proposés sur le site, pourront être exploitées par Atlantico.fr à des fins commerciales ou cédées à des sociétés tierces, et qu'il dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent.

Utilisation des cookies par Atlantico.fr

Un cookie est une suite d'informations envoyée par un site Internet à un ordinateur sous la forme d’un petit fichier de données. Les cookies sont utiles pour faciliter la personnalisation de votre accès à nos services en ligne. Ils peuvent être utilisés pour une authentification, une session, stocker une information spécifique comme les préférences sur un site ou le contenu d'un panier d'achat électronique.

Le stockage des cookies se fait par le biais du navigateur Web utilisé par l’internaute (par exemple Internet Explorer). Il existe deux types de cookies :

- les cookies de session sont supprimés de votre ordinateur lorsque vous fermez votre navigateur.

- les cookies permanents restent stockés sur votre ordinateur après la fermeture du navigateur. Les cookies sont cependant anonymes et ne sont en aucun cas utilisés pour collecter des informations personnelles. Atlantico.fr utilise des cookies pour permettre et faciliter la communication par voie électronique, fournir les services en ligne souscrits par ses visiteurs, analyser l'utilisation du site dans l’objectif d’améliorer sa qualité, collecter des données générales (non nominatives) sur ses visiteurs à des fins de communication ciblée, y compris la fourniture d'informations ciblées sur les produits ou services fournis par Atlantico.fr. Atlantico.fr utilise également des "cookies" à des fins publicitaires, afin, par exemple, de diriger certaines publicités en fonction de la zone géographique des internautes, et / ou de ne présenter une publicité qu’un nombre de fois limité par destinataire.

Paramétrage et refus des cookies

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser les cookies en configurant votre navigateur (désactivation de tout ou partie des cookies - voir ci-dessous paramétrer votre navigateur).

La désactivation des cookies peut entraîner l’indisponibilité de certains services auxquels ils sont associés.

Paramétrer votre navigateur internet

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies.

Vous pouvez également les accepter ou les refuser au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.

Nous vous rappelons que ces paramétrages sont susceptibles de modifier vos conditions d'accès à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies.

Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez pas profiter d'une partie de nos services. Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.

Internet Explorer

Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.

Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.

Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.

Firefox

Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options

Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies

Safari

Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.

Cliquez sur Sécurité.

Cliquez sur Afficher les cookies.