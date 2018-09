Moix, Campion, Zemmour et Cie : ces polémiques qui nous font basculer dans un monde virtuel

Atlantico : Au-delà du caractère douteux voire insultant des propos tenus, que traduisent les réactions politiques qu’ils entraînent ?

Bertrand Vergely : Dans cette affaire, il convient de distinguer les propos qui sont tenus et la façon dont le politique entend y faire face.

Les propos qui sont tenus sont inadmissibles, insultants et bêtes et le politique a raison de les dénoncer. En outre, il va de soi que le politique ne peut pas laisser s’installer sur les ondes et sur les écrans des manières de parler dépourvues de toute manière et transformant le débat politique en un échange d’insultes. Imaginons qu’il ne réagisse pas, l’indignation serait grande et ferait de lui le complice de ceux qui profèrent des insultes. Dans ces conditions, qu’il épingle comme inacceptables certains propos est justifié et qu’il sévisse par voie de justice afin de ne pas laisser s’installer un climat délétère est également justifié.

Un problème se pose toutefois.

On devrait être satisfait et remercier le politique pour ses réactions et son action. Or, tel n’est pas le cas. Bien que le politique réagisse en faisant ce qui convient, personne n’est satisfait et il y a même un malaise. Cinq raisons expliquent un tel malaise.

- D’abord la censure. Qu’on le veuille ou non, condamner des propos et poursuivre en justice ceux qui les tiennent afin qu’ils soient condamnés pénalement c’est établir une censure. Et établir une censure c’est toujours diminuer la liberté et accroître le pouvoir qui opprime.

- Ensuite, l’ordre moral. Censurer, c’est établir un ordre moral et moralisateur bien pensant avec d’un côté ce que l’on a le droit de dire et qu’il faut d’ire et d’un autre ce qu’on n’a pas le droit de dire et qu’il ne faut pas dire. C’st par là même mettre en place une police de la pensée et des discours. C’st créer une inquisition.

- L’arbitraire. Où commence l’injure ? On ne sait. D’où l’idée que cette détermination est souvent arbitraire et guidée par l’intérêt du plus puissant.

- La manipulation. À la suite de la Shoah, les propos antisémites sont considérés comme des délits et non des opinions. Aujourd’hui, quand une minorité veut prendre du pouvoir et ainsi s’imposer, afin de se garantir contre toute crique, celle-ci use et abuse de la confusion entre opinion et délit en réactivant à cette occasion le spectre de la Shoah. Ce qui crée un climat malsain et angoissant.

- Le coup politique. Pour ne pas avoir d’ennuis avec ces minorités souvent très organisées, très influentes et très décidées, dès que celles-ci font l’objet d’une critique publique, le politique ne manque pas de prendre leur défense en s’indignant haut et fort. Cette indignation s’avère payante. Donnant l’impression de défendre les opprimés, le politique ne peut qu’apparaître sous un jour favorable.

Quand on parle en public, on ne peut pas dire n’importe quoi sur n’importe qui n’importe comment. D’où l’intérêt de poser des limites. Toutefois, il y a beaucoup d’hypocrisie derrière les indignations auxquelles nous assistons. Ceux qui censurent aujourd’hui sont souvent les mêmes qui s’élèvent contre toute censure. Ceux qui pratiquent une police de la pensée ainsi que des discours sont également souvent les mêmes que ceux qui s’élèvent contre toute police de la pensée ainsi que des discours. Ceux qui pratiquent enfin manipulation et coup politique sont les mêmes qui s’élèvent contre. D’où un climat un oeu glauque. En apparence il est question de sujets nobles, le respect, la dignité, l’expression. En réalité, ces valeurs sont détournées par des arrière-pensées politiques.

Il y a quelques années, lors d’un spectacle, l’humoriste Guy Bedos a traité Nadine Morano, alors ministre, de « grosse connasse. » Portant l’affaire en justice, Nadine Morano a été déboutée et Guy Bedos blanchi, sous prétexte qu’il s’agissait d’humour. Il y a quelques années toujours, à la suite d’une réunion publique, Nicolas Sarkozy a poursuivi en justice pour insulte au chef de l’État un porteur de pancarte avec marque dessus « Casse toi pauvre con ». L’affaire allant jusqu’à la cour européenne, Nicolas Sarkozy a été débouté à la suite de sa plainte sous prétexte que dans une démocratie on doit avoir le droit d’insulter le chef de l’État. Ces deux incidents sont révélateurs. En matière d’insulte, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. La couleur politique fait qu’on a droit à l’indignation et à la justice ou pas.