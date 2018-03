"Vie de David Hockney" : Réalité-fiction, un mixte brillant et créatif

LIVRE

VIE DE DAVID HOCKNEY

de Catherine Cusset

Ed. Gallimard

192 pages

18,50 €

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

« La guitare bleue » de David Hockney.

(La guitare bleue symbolise le talent de l'artiste dans L'Homme à la guitare bleue, un poème de Wallace Stevens inspiré par un tableau de Picasso.)

Tel un peintre inspiré, Catherine Cusset a réalisé un portait personnel de son modèle : à partir de faits connus et avérés, elle a imaginé les sentiments, les pensées, les conversations, de David Hockney.

David Hockney, né en 1937 à Bradford dans le Yorkshire d'une famille modeste et un peu artiste, annonce à 11 ans « je veux être un artiste ».

Ce désir absolu de créativité ne le lâchera plus malgré les crises existentielles, les doutes et les critiques d'art qui, souvent et longtemps, ne le prendront pas au sérieux : « c'est joli, agréable, léger, joyeux... ma fille de huit ans aime beaucoup ce que vous faites ! »

Paysages, piscines, fleurs, portraits, ne seraient plus des sujets dignes des artistes contemporains : « On ne peut plus peindre comme Monet après Polock ! »

Mais David Hockney, attaché à sa propre vision créatrice, résiste, avance sans compromis et poursuit son œuvre singulière.

Il ne renoncera jamais à son désir de liberté.

Liberté d'artiste et liberté d'homme.

Il revendique son homosexualité et vit entre l'Angleterre et la Californie, selon les heurs et les malheurs de ses amours.

Grâce à sa ténacité et sa cohérence, « je fais ce que je veux, où je veux, comme je veux », David Hockney, portraitiste, paysagiste, dessinateur, décorateur, photographe, théoricien de l'art, est le peintre vivant anglais le plus connu au monde.

POINTS FORTS

- Le courage d'écrire la biographie romancée d'un artiste vivant sans jamais le rencontrer.

- l'écriture ferme, incisive, fluide, sans bavures, mais tendre et émouvante... comme les œuvres de David Hockney

- La sensibilité de Catherine Cusset, en empathie totale avec David Hockney dont elle vit autant les déchirures que les plaisirs.

- Son étude du mystère du désir de la création : qu'est ce que peindre ? D'où naît l'idée d'un tableau ? Quel est le rôle de l'émotion ? Quel sens David Hockney donne-t-il à sa peinture si colorée et joyeuse alors qu'il a traversé tant de deuils pendant les années-sida ?

POINTS FAIBLES

Seul regret : pas de cahier iconographique.

Quelques reproductions auraient été les bienvenues même s'il s'agit, ici, d' un roman et non d'une biographie littérale.

EN DEUX MOTS

Un superbe hommage à la liberté d'un artiste atypique.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

-« La guitare bleue, c'était exactement ce que ses parents n'avaient pas, ce dont l'absence rendait leur vie sinistre. David avait reçu une guitare bleue à la naissance –le pouvoir d'imaginer et de « rapiécer » le monde. Il devait remercier ses parents, la nature, la vie, Dieu. Son don valait plus que tout. »

- « L'artiste est le prêtre de l'univers ».

L'AUTEUR

Catherine Cusset est la fille d'un père catholique breton et d'une mère juive parisienne.

Résidant depuis vingt ans aux États-Unis, elle vit aujourd'hui à Manhattan avec son mari américain et sa fille et passe les étés en France.

Elle est l'auteur de douze romans parus aux éditions Gallimard et d'un récit paru au Mercure de France. Ses thèmes récurrents sont : la famille, le désir, les conflits culturels entre la France et l'Amérique. Elle est lauréate du Grand prix des lectrices de Elle pour Le Problème avec Jane en 2000 et prix Goncourt des lycéens en 2008 pour un Un brillant avenir.

Pressentie pour écrire un essai sur David Hockney à l'occasion de son exposition- rétrospective au centre Pompidou en 2017, Catherine Cusset s'est plongée dans tous les écrits qui le concernent. La personnalité du peintre l'a fascinée. Elle a décidé de « transformer l'essai » en un roman. Son ouvrage Vie de David Hockney est lauréat du Prix Anaïs-Nin en 2018.

