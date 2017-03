Du vide abyssal au firmament des enquêtes d'opinion : Emmanuel Macron, cette bien étrange "créature sondagière"

Étrange créature sondagière que cet Emmanuel Macron. Avec lui, les différents instituts qui réalisent les enquêtes d’opinion sont partis d’une feuille blanche. Il n’est pas si courant de voir un inconnu du grand public débouler par surprise à l’un des postes les plus prestigieux de la Ve République. Avant sa nomination, Emmanuel Macron était surtout connu du petit milieu politico-médiatique. Aux yeux du grand public il n’était rien. Dans le meilleur des cas, les Français en avaient entendu parler en tombant par hasard sur l’un de ses nombreux portraits publiés dans la presse lorsqu’il était à l’Élysée.

Pas suffisant pour intégrer les baromètres d’opinion ou les classements des personnalités préférées des électeurs.

Avec sa nomination à Bercy, ses premiers pas hasardeux et la défense de la loi Macron, tout va changer. En quelques mois à peine, il va gagner très vite en notoriété, puis en popularité. Un phénomène rare que, de mémoire de sondeur, on n’a que très peu observé. « Là où l’on trouve quelque chose d’inédit, c’est qu’il a été très vite repéré par l’opinion et, très vite aussi, sa notoriété a progressé, souligne Jérôme Fourquet, le directeur du département Opinion de l’Ifop. Une telle performance n’est pas donnée à tout le monde sous le régime de la Ve République dans la mesure où le président et son Premier ministre occupent naturellement tout l’espace. » Pourtant, Emmanuel Macron va réussir à s’installer. Au départ, il souffre toutefois d’un handicap : lorsqu’ils sont interrogés par les instituts de sondage, la moitié des Français assurent ne pas le connaître. « Là où le phénomène Macron est marquant, c’est qu’en quelques mois à peine, d’octobre 2014 à février 2015, la proportion de Français qui ne le connaissent pas passe de 47 % à 18 %. Gagner trente points de notoriété en quatre mois, c’est pour le coup tout à fait exceptionnel », relève Jérôme Fourquet.

Le poste est exposé bien sûr, mais il n’y a pas que cela. « La fonction ne garantit pas la notoriété, encore moins la popularité, observe Emmanuel Rivière, directeur des stratégies d’opinion chez TNS-Sofres. Lorsque François Baroin a été nommé à Bercy, il n’a quasiment pas bougé dans les enquêtes d’opinion. » Avec Emmanuel Macron, c’est différent. Partant d’une page blanche, il va écrire une histoire personnelle séduisante et originale qui contribue à le rendre sympathique. Celle du jeune homme talentueux qui débarque en politique plein de bonne volonté, avec une bonne tête de premier de la classe, marié à une femme plus âgée que lui, travailleur et courageux, apprécié de tous et reconnu pour ses capacités intellectuelles hors du commun.

« Il y a un très bon storytelling autour d’Emmanuel Macron. C’est un bon sujet qui va très vite intéresser la presse, relève Jérôme Fourquet. En plus, il y a un intérêt politique puisque, avec Manuel Valls, il symbolise le tournant social-démocrate du quinquennat. François Hollande lui-même le met en scène et affiche sa bonne entente avec lui. Il y a donc une conjonction de facteurs qui contribuent à le faire sortir de l’anonymat. » Et puis les maladresses d’Emmanuel Macron ont aussi grandement contribué à l’installer dans le paysage.

Extrait de "Emmanuel Macron, l'invité surprise" de François Xavier Bourmaud, aux Editions de L'Archipel