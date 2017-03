"Timon d'Athènes" : un Shakespeare peu connu, comédie grinçante et très actuelle

Décryptage

JeSuisBruxelles ? Commémoration des attentats de Bruxelles : un an après, la Belgique toujours au pied de ses contradictions Un an après les attentats du 22 mars 2016 qui ont frappé Bruxelles, et provoqué la mort de 32 personnes, le bal des inutiles s’est ouvert sous le regard voyeur des caméras...

Atlanti-culture "Sage femme" : laquelle des deux est la meilleure ? Réaliser un face à face entre deux actrices et deux femmes aussi différentes que Catherine Deneuve et Catherine Frot, c'était vraiment "casse-gueule". Le résultat, "Sage Femme", le film de Martin Provost, est remarquable. On n'a pas envie de les quitter ces deux-là...

Mémoire vive Mémoire médiatique : comment Internet a tout changé à notre vie politique On ne regarde plus l'information politique comme avant : aujourd'hui, tout le monde a à sa disposition la formidable base de donnée qu'est internet. Cette mémoire "démocratique" nouvelle pèse désormais de tout son poids sur le monde politique.

La menace invisible Nano-pocalypse en vue ? Russes et Chinois développent des armes miniature dont le potentiel de destruction est inversement proportionnel à la taille Les Etats-Unis, la Chine et la Russie débloqueraient des fonds pour développer les nano-armements, des robots et des drones de la taille d'un insecte. Ces armes d'une nouvelle génération pourraient transporter des produits agents pathogènes et être la sources de gros dégâts.

Givré Paradoxe scandinave : pourquoi les pays ont les gens sont les plus heureux sont aussi ceux où on se suicide beaucoup La Norvège est le pays le plus heureux du monde selon une étude de l'ONU. Paradoxalement, c'est un pays qui enregistre un fort taux de suicides. La conception du bonheur par les pays scandinaves est très intéressante à analyser pour comprendre notre quête du bonheur.