Terrorisme : la résilience de fer des Français

Atlantico : Alors que la perception de la menace restait élevée pour 93% des Français en mars dernier, 46% d'entre eux faisaient confiance au gouvernement pour faire face et lutter contre le terrorisme (IFOP-FIDUCIAL-SUD RADIO). Dans le même temps, au cours de l'année 2017, la France voyait une baisse de 16% des actes racistes, antisémites et anti-musulmans sur son territoire, selon les chiffres fournis par le ministère de l'intérieur. Au regard de tels chiffres, comment analyser la résilience des Français face à cette problématique, notamment suite aux nouvelles déclarations du FN ou des LR ?

Les Français achètent-ils cette stratégie ?

Vincent Tournier : L’opinion est inquiète, ce qui est logique, et elle témoigne d’une confiance limitée dans le gouvernement. Ce n’est pas étonnant car rien ne permet d’être franchement optimiste. L’amélioration des statistiques sur le racisme est trompeuse. D’abord, une grande partie des actes racistes depuis 2000 sont de nature antisémite. En comparaison, les actes antimusulmans sont très rares. Or, si les actes antisémites sont en baisse depuis deux ans, c’est sans doute moins parce que la situation s’améliore que parce que les juifs déménagent, ou parce qu’ils font plus attention dans leur vie quotidienne, ou encore parce que les synagogues sont hyper-protégées par l’armée. Ensuite, avec les violences, on a affaire à des cycles. Or, un nouveau cycle de violence antisémite risque de se produire en raison des tensions récentes dans la bande de Gaza.

De son côté, le gouvernement fait tout pour minimiser les choses. Le silence d’Emmanuel Macron après le dernier attentat de Paris est très significatif : hormis un bref communiqué sur twitter, celui-ci n’a pas voulu interrompre ses vacances au fort de Brégançon et n’a même pas pris la peine de publier un communiqué sur le site de l’Elysée. Manifestement, il entend faire le dos rond. C’était déjà la stratégie qu’il avait adoptée après l’attaque de Trèbes de mars dernier : le gouvernement avait alors écarté toute idée de réforme en matière de sécurité et avait centré toute sa communication sur l’hommage national rendu au gendarme Arnaud Beltrame. Avec cet hommage, il s’agissait évidemment de faire diversion, de privilégier l’unité nationalité au détriment de tous les débats sensibles concernant la radicalisation, l’islam, les fichés S, voire les procédures de naturalisation. Avec cette nouvelle attaque à Paris, on est dans la même logique : l’exécutif a clairement indiqué qu’il n’entendait pas lancer de nouvelles réformes. Il considère qu’il a fait ce qu’il fallait. Cette stratégie attentiste se mesure aux réactions relativistes que l’on a pu entendre : on a ainsi vu le député LERM Jean-Michel Fauvergue, ancien responsable du RAID, comparer les prêches en arabe aux messes en latin, comme en avril dernier Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, avait comparé le voile islamique au voile catholique. De telles comparaisons sont évidemment absurdes, et il est fort à parier que leurs auteurs n’y croient pas eux-mêmes, mais elles illustrent l’embarras de la majorité qui cherche à tout prix à botter en touche. C’est plutôt efficace : par exemple, l’attaque menée par un Tchétchène naturalisé n’a débouché sur aucun débat de fond concernant les procédures de naturalisation ou la politique de l’asile. Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur ces sujets : est-il légitime de donner la nationalité à des fondamentalistes ? Doit-on accueillir toutes les personnes persécutées dans le monde, y compris lorsqu’elles constituent une menace pour nous ?