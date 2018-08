Rentrée scolaire : ciel, les prix baissent ! Et le Monde s’en inquiète

Entre le poids des cartables et les nouvelles tendances des fournitures à la mode (cette année, agenda Reine des Neiges, stylos aux effigies Marvel ou taille-crayon Croc-croc ?), difficile de passer entre les palpitants sujets d’une presse qui sort difficilement de la léthargie estivale pour se glisser douillettement dans la monotonie automnale. Et tout comme les précédents sujets, celui de l’allocation de rentrée scolaire nourrit lui aussi quelques vibrants papiers tentant de montrer comment on peut arriver à équiper un écolier moderne avec la si misérable aumône que nous accorde l’État français.

Et grâce à cette profusion d’articles, on découvre qu’il existe moult solutions pour réduire la facture et utiliser à bon escient cet argent tombé du ciel en droite provenance de la poche des autres. Pour ne pas gâcher une belle occasion de faire un peu de prosélytisme écologique gluant, on pourra même en profiter pour caser l’une ou l’autre remarque sur le recyclage des fournitures de l’année dernière (comme si les parents réellement organisés n’y avaient pas déjà pensé) et les « bons plans » ou autres « astuces » afin de faire des achats écolos, bios ou respectueux de la nature (youpi).

Bref, toutes les rédactions sont mobilisées pour que cette rentrée se passe bien et soit la moins coûteuse possible pour les parents d’élèves. Pensez-donc ! Même le gouvernement s’est fendu d’une liste officielle de cahiers et de gommes pour que les établissements de France et de Navarre puissent orienter leurs professeurs et leurs élèves vers les bonnes fournitures ! L’État-maman à la rescousse des parents perdus, voilà qui serait très croquignolet si ce n’était pas devenu une habitude parfaitement standard, depuis les messages dégoulinants de niaiserie agressive sur les autoroutes (en été, il faut « boire régulièrement » et en hiver, il faut « rouler prudemment ») jusqu’aux recommandations alimentaires idiotes (voire néfastes) qu’on découvre à chaque encart publicitaire ou par le truchement d’applications téléphoniques navrantes.

Pour la première fois depuis 2013 et selon une étude annuelle publiée il y a quelques jours par la Confédération Syndicale des Familles (CSF), le coût de la scolarité recule de 2,91% en 2018. Alors qu'il y a dix ans, la sueur perlait sur le front de Darcos, alors ministre de l'Éducation Nationale, devant les prix des fournitures qui n'arrêtaient pas d'augmenter (au point que j'en faisais un petit billet lisible ici), la situation est à présent complètement différente.