Record à la baisse pour le chômage outre-Rhin : mais quand les Allemands se décideront-ils enfin à augmenter leurs salaires (et à soulager le reste de l’Europe) ?

​Atlantico : Le taux de chômage allemand vient d'atteindre un plus bas, ​à 5.5%. Dans le même temps, l'optimisme des entreprises locales aurait atteint un plus haut, mais tout en s'inquiétant des problèmes rencontrés pour l'embauche de travailleurs qualifiés. Dans quelle mesure ce climat économique pourrait-il aboutir à d'importantes hausses de salaire en Allemagne ? Comment expliquer cette modération encore en vigueur actuellement alors que le pays est proche du plein emploi depuis maintenant deux ans ?

Rémy Bourgeot : On voit en Europe une tendance à renvoyer toutes les évolutions économiques à une forme de mystère.

Il en est ainsi de l’inflation anémique en vigueur depuis 2013 et de l’évolution des salaires allemands, malgré la baisse continue du chômage. L’évolution salariale allemande résulte pourtant en bonne partie de la politique gouvernementale suivie depuis Gerhardt Schröder, qui a justement visé à comprimer les salaires dans la durée en changeant en profondeur le cadre des négociations. Il s’est agi en particulier de décentraliser autant que possible les négociations salariales et d’agir sur les incitations des représentants des salariés par un jeu de nomination. Ces changements ont eu lieu dans le cadre des réformes Hartz et avant même leur mise en place par un ensemble de dispositions plus ou moins formelles qui visaient justement à produire cette modération salariale. Notons qu’il ne s’agissait pas de réformes visant à comprimer les salaires à un moment donné mais, de façon bien plus « ambitieuse », à peser dans la durée sur la dynamique salariale allemande pour que le pays gagne durablement en compétitivité. Par ailleurs, la compression salariale a accompagné le mouvement massif d’intégration des voisins d’Europe centrale aux chaînes de production allemandes pour y bénéficier des bas salaires ; ce qui constitue par le jeu de la concurrence des sites de production un poids considérable sur les salaires allemands, et par diffusion, de l’ensemble de l’Europe de l’Ouest.

Autant le monde politique et économique disposait d’outils pour comprimer durablement les salaires, autant il est compliqué d’enclencher une dynamique inverse. C’est ce qui fait que la convergence européenne post-crise se fait essentiellement par le bas, par la compression salariale, des investissements conservateurs et, en France en particulier, en ignorant la révolution industrielle qui a lieu dans le monde sur la base des technologies robotiques en particulier.

Le manque de soutien à la demande intérieure en Allemagne est régulièrement critiquée par les partenaires économiques de Berlin, notamment lors des G20. Comment expliquer cette volonté de faire perdurer la modération salariale dans le pays ?

Les politiques de compression salariale représentent une tendance de fond. Non seulement elles ne sont pas inversées en Allemagne, là où elles ont été mises en place avant les autres, mais surtout les autres pays, du fait de la perte de compétitivité qu’ils ont subi (ce qui s’est traduit par d’importantes dérives financières), suivent ce modèle économique, en faisant en plus l’impasse sur la question du progrès technologique.