Qui va disparaître ? Les fabricants ? Les distributeurs ? Et Amazon dans tout cela ? Le nouveau combat pour la survie a commencé

La province est riche d’une vie plus calme, d’un air plus pur et d’un stress moins rude. La province est riche d’un bon sens profond, que les Parisiens ont remplacé, masquant l’absence de réflexion sur le sens par des mots et des gargarismes abondamment médiatisés.

La province, prononcez « Région » pour ne pas paraître arrogant, reste le fournisseur officiel de 2/3 du PIB français, n’en déplaise aux Parisiens autocentrés qui pensent que rien ne franchit les frontières du périphérique.

Un peu comme Anne Hidalgo qui pense que l’absence de voiture sur les quais, les fait échapper à la pollution qui règne 4 mètres au-dessus.

Bien plus encore, les entrepreneurs qui ont la chance de partager leur vie entre Paris et la Province, finissent par prendre et garder, capitaliser et s’enrichir, du meilleur des 2 mondes. C’est ainsi que les meilleurs dirigeants du CAC que nous possédons, sont souvent plus éclairés quand ils prennent la distance nécessaire avec Paris. C’est le cas de Jean-Dominique Sénard, dirigeant de Michelin, dont la sagesse doit certainement beaucoup au fait de connaître aussi bien la France de Clermont-Ferrand que celle des salons Parisiens. Ou à celui de Schneider qui a compris que le monde se déplaçait vers l’Asie et a décidé de s’y installer. La distance améliore la vue. La diversité alimente l’intelligence.

C’est pourquoi je fais suite à mon article de la semaine passé sur l’industrie du futur. Basé sur mes visites en entreprises, industrielles, et notamment sur la plus récente, à Laval chez Gys, ce magnifique exemple de réussite made in France. Au delà de mes réflexions sur l’emploi dans l’industrie du futur, voilà quelques autres enseignements tirés de cette dernière visite.

Tout d’abord, le monde de l’industrie s’est associé à un accessoire jusqu’alors obligé. Celui de la distribution. Il est en effet trop complexe pour un industriel, en tous cas jusqu’à maintenant, d’être bon à la fois sur la conception, la recherche et le développement, la production, d’un côté, et la distribution de l’autre. Maintenir le contact avec des millions de clients à travers le monde est complexe, et les distributeurs en ont fait un métier, souvent lucratif, sur lequel nombre de français brillent au niveau mondial. Prenez Sonépar sur l’électrique, et ses 20 milliards de chiffre d’affaire, une de nos trop rares sociétés familiales, au capital intelligent, car patient et éclairé (sans mauvais jeu de mot !).

Le digital rebat totalement les cartes. La mondialisation aussi. Les distributeurs ont dû concentrer un maximum de produits, pour s’imposer comme incontournables et constituer des « one stop shopping » pour leurs clients, qui trouvent ainsi plus simple de tout acheter à un seul guichet. Cette massification entraîne une concentration, et dans le même temps, une perte de connaissance des produits. Trop de produits à connaître. Ils deviennent ainsi omnipotents et en même temps « partiellement incompétents » à donner l’information éclairée dont le client a besoin.