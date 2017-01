A quel point le PenelopeGate menace-t-il (ou pas) la qualification de François Fillon pour le 2d tour de la présidentielle ?

Suite aux révélations du Canard enchaîné concernant Pénelope Fillon, nous avons relevé quatre attitudes que pourrait désormais adopter l'électorat de droite face à François Fillon. Pour chacune d'entre elles, nous avons demandé à Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique & opinion d'Harris Interactive, une appréciation des rapports de force.

1/ Continuer à soutenir François Fillon

Quand on s'intéresse aux électeurs de la primaire de droite, on constate que l'une des principales motivations du vote Fillon a été son honnêteté affichée et revendiquée. Les révélations du Canard enchaîné ont atteint profondément son image de moralité.

La morale n'est pas en France le seul déterminant du vote auprès des électeurs. Toutefois, le problème pour François Fillon, vis-à-vis notamment des électeurs de droite, réside précisément dans le fait que l'honnêteté a été érigée en axe fondamental de son programme.

2/ Se tourner vers le Front national

Il est effectivement possible qu'une partie de l'électorat de droite, et notamment les classes populaires qui ont pu constituer un vivier de voix important pour Sarkozy, puisse être tentée par le FN. Ces classes populaires de l'électorat de droite sont déjà un peu déstabilisées par le débat autour du volet social du programme de François Fillon.

3/ Envisager de soutenir Emmanuel Macron ou un autre candidat du centre-droit

Certains membres des catégories supérieures de l'électorat de droite pourraient être tentés par ce type de candidature, avec cette idée que François Fillon est en train de dévaloriser la politique. De ce fait, une partie de l'électorat de droite pourrait être tentée d'attendre une candidature plus morale.

4/ S'abstenir

On pourrait constater cette attitude notamment de la part des catégories les plus populaires de l'électorat de droite, bien que cela ne soit pas encore manifestement le cas. En l'état, elles apparaissent davantage tentées par l'expérience FN.