Que deviennent les BRICS ?

Les BRICS après avoir été à la mode dans les années 2000, les BRICS ont depuis été décriés et le terme a même paru à beaucoup n’être plus qu’un concept marketing. Un petit rappel pour ceux qui ont oublié : le concept BRICS a été popularisé par Goldman Sachs en 2001, il est censé représenter les pays « émergents » les plus importants Brésil, Russie, Inde, Chine et l’Afrique du Sud.

Les crises financières, économiques ou politiques qui ont touché certains de ces pays ces dernières années ont largement contribué à décrédibiliser le concept.

La difficulté de comparer ou d’assimiler des économies et des problématiques aussi différentes que celles de l’Inde ou du Brésil par exemple ont également limité l’intérêt pour le sujet. Pourquoi en parler maintenant alors ?

Plusieurs raisons : La première est que ces BRICS même si leur croissance est disparate d’un pays à l’autre, sont devenus des acteurs incontournables de l’économie mondiale, la deuxième tient à l’actualité. La semaine dernière s’est tenu un « sommet » de ces 5 pays en Chine à Xiamen. Ce sommet, très important aux yeux des dirigeants Chinois, a été éclipsé par les tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, mais il nous semble que l’économie des BRICS vaut que l’on s’attarde un peu à analyser ces pays dans une vision long-terme.

Au cours de ce sommet, la confiance dans l’avenir a été clairement affichée : en 2020, l’économie chinoise devrait dépasser celle des Etats-Unis et pris globalement, en 2030, les BRICS devraient surpasser largement les économies dites avancées.

La reprise en Europe et la poursuite de la croissance sur un rythme de 2-2.5% aux Etats-Unis auraient pu diluer un peu le poids des BRICS dans l’économie mondiale. Il n’en n’est rien et la situation des BRICS devrait au contraire être renforcée dans les prochaines années.

Le changement dans ces pays est tout simplement phénoménal :

En 2000, la Chine pesait 10% de l’économie américaine, l’Inde commençait juste à « émerger », et le Brésil était, comme la Russie en proie à d’énormes difficultés après la crise financière de 1998.

En 2010, La Chine pesait 50% de l’économie américaine, la croissance en Inde avait énormément accéléré.

La crise de 2008 a durement touché le Brésil et la Russie mais depuis quelques mois la situation s’améliore même dans ces pays

Même si des tassements dans la croissance sont inévitables, l’économie cumulée des BRICS devrait dépasser celles du G6 (Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne, France, Allemagne et Italie) dès 2030.

L’explication principale de cette performance tient certainement à la démographie et aux gains de productivité qui sont réalisés dans les BRICS. Par comparaison, bien sûr, la démographie dans les pays du G6 est nettement moins favorable (Japon, Allemagne, Italie) ; mais force est de constater que les gains de productivité y sont faibles depuis des années en particulier aux Etats-Unis.