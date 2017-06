Pourquoi les TPE gagneraient à ce que les accords d'entreprise soient la règle quoiqu'en disent certains de leurs représentants

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Car, on le sait l'accord de branche est une imposture. Il vise à étouffer les petits pour donner de l'oxygène aux gros. Nous en donnons un exemple dans la branche des start-up.

Bien entendu qu'Alain Griset et sa clique qui vivent d'accords de branche dans une opacité bien connue vont tout faire pour interdite aux TPE de se battre avec les mêmes armes que les grandes entreprises.

Alain Griset a 63 ans. Il a été patron d'une entreprise de taxi, et a vécu dans la bureaucratie patronale. Son dernier titre en date est président d'une chambre de métiers.

Or, ce qui est demandé n'est pas d'obliger les TPE à négocier. Il est simplement demandé de laisser les TPE qui le souhaitent négocier les accords d'entreprise dont elles ont besoin.

Rappelons d'abord que les TPE ont beaucoup plus besoin que les grandes entreprises de négocier des accords spécifiques, qui leur permettent de dégager de la compétitivité.

Dans la phase de préparation des ordonnances, les organisations patronales proclamées représentatives des TPE par le gouvernement (et en particulier l'U2P, sur laquelle nous reviendrons prochainement) mènent un tir nourri contre les accords d'entreprise, expliquant à hue et à dia que les TPE ne sont pas capables de les négocier. Pour elles, il faudrait conserver le régime dégradant d'accords de branche négociés de façon opaque par une poignée d'inconnus dont les conflits d'intérêt sont légions. Il fallait donc bien rappeler quelques points essentiels.

Désormais, le premier geste de l’Etat ne doit pas être de sanctionner, mais d’accompagner, d’aider à la réussite, d’encourager les initiatives. Et cela implique un nouveau rapport à l’argent.

L'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet dans le cinquième arrondissement de Paris a fait réagir tout le monde médiatique et a même fait se déplacer le Premier ministre Edouard Philippe à son chevet. L'occasion d'élargir le débat sur les suites de ces agressions et la prise en charge par la justice de ces cas.

Avec une rémunération annuelle de l'ordre de plus de 15 millions d'euros, Carlos Ghosn ne manque pas de provoquer le débat et pousse à s'interroger sur le renforcement du pouvoir de contrôle des actionnaires.

Entre un candidat de la majorité présidentielle qui détient un compte en banque à Hong Kong, une marchande de sommeil et des falsifications de diplômes, il paraît bien difficile à Emmanuel Macron de paraître crédible lorsqu'on parle de moralisation de la vie politique.

Faut-il voir dans l’attaque dont à été victime Nathalie Kosciusko-Morizet la traduction en acte des arguments politiques du "dégagisme" et du "tous-pourris" qui ont enflammé certains discours contre les élites politiques au pouvoir durant cette longue année campagne électorale ?

