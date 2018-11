Pourquoi Rouhani ne parviendra pas à casser les sanctions américaines contre l’Iran quels que soient ses espoirs

Atlantico : L'Iran a-t-il les moyens de contourner les sanctions américaines ?

Ardavan Amir-Aslani : Non. Les sanctions qui ont été transposées le 5 novembre à minuit sont les plus dures que les Etats-Unis n’aient jamais adoptées contre ce pays. Rappelons qu’il s’agit là de la re-transposition des sanctions qui existaient préalablement à la signature de l’accord nucléaire du 14 juillet 2015. Ces dernières qui avaient été levées à cette occasion sont donc de nouveau appliquées. Ces sanctions viseront aussi bien le secteur de la production pétrolière, que celui du secteur bancaire ainsi que les secteurs de la construction navale et du transport maritime.

D’un point de vue pratique, l’immense majorité des établissements de crédit et autres institutions financières iraniennes seront coupées du circuit bancaire international Swift, hormis pour les « transactions humanitaires ».

D’ores et déjà, plus de sept cents entités nouvelles, aussi bien des établissements financiers que des individus, ont été ajoutés à la liste des personnes assujetties à des sanctions. La crainte de ces sanctions a déjà réduit les exportations iraniennes de 2/3. Aujourd’hui, l’Iran n’exporte guère plus de 1,4 million de barils/jour par rapport au haut d’avril dernier, soit 3 millions de barils/jour. Cet écart a d’ores et déjà été rempli par l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et la Russie. L’Iran a donc perdu ses clients acheteurs à due concurrence.

Les huit pays qui continueront de bénéficier des « waivers » ou des dérogations sur 6 mois seront dans l’obligation, dans le temps, de réduire leurs achats à zéro. Par ailleurs, ces dérogations américaines ne doivent pas être interprétées comme un signe de tendresse à l’égard de l’Iran ou une bouffée d’oxygène voulue par Washington envers l’économie iranienne car le fruit de ces ventes ne sera pas versé à l‘Iran. En effet, la contrepartie de ces ventes sera versée sur des comptes séquestres en monnaie locale de ces pays. L’Iran ne pourra les utiliser que pour effectuer des achats autorisés par les Etats-Unis (alimentation et pharmacie).

Au delà des entreprises, quelles sont les pays qui pourraient accepter d'absorber la production iranienne ? Quels sont les risques encourus ?

Les majors se sont retirés du marché iranien. Le français Total, l’espagnol Repsol et l’Italien Eni ont arrêté de s’approvisionner en Iran. Les seuls pays autorisés à acheter du pétrole iranien sont la Chine, l’Inde, l’Italie, la Grèce, le Japon, la Corée du Sud, Taiwan et la Turquie. Comme rappelé plus haut outre le risque de se voir sanctionné, et ce de manière disproportionnée, pour l’infraction commise, la difficulté majeure pour l’Iran sera de pouvoir rapatrier le fruit des ventes réalisées ; chose qui risque d’être particulièrement difficile du fait de la coupure de l’Iran du système financier international.

Les entreprises qui seraient épinglées risquent des sanctions financières extrêmes et l’interdiction d’avoir accès au marché américain. Les Américains sont d’ores et déjà en train de chercher celle dont ils feront un cas d’école.