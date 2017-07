Pourquoi le libéralisme demeure une inépuisable source de quiproquos en France

Comment expliquer en effet que les citoyens favorables à la libre entreprise et à l’économie de marché accusent le gouvernement Hollande d’avoir mené une politique étatique tandis que de nombreux électeurs socialistes reprochent à ce même gouvernement d’avoir trahi ses électeurs en ayant imposé une politique ultra-libérale ? Parle-t-on du même libéralisme ?

Certes, l’une des causes d’une perception diamétralement opposée vis à vis d’une même réalité à savoir le « libéralisme » provient du discours fallacieux tenu par F.Hollande, M.Valls et E.Macron, tous trois n’ayant eu de cesse de parler de réformes visant à la « libéralisation » de l’économie sans jamais les élaborer complètement, encore moins les mettre en place, tout en poursuivant par ailleurs des buts exactement opposés (recrutement de fonctionnaires, multiplication des contraintes étatiques, augmentation des impôts).

Or, chez les socialistes, parmi lesquels de nombreux enseignants et fonctionnaires nourris au marxisme depuis toujours, ce discours à connotations libérales a été considéré comme s’il s’agissait de véritables réformes.

Et l’échec patent de celles-ci a donc été mis sur le compte de ce libéralisme honni. Bien évidemment, une telle « condensation » (entre un discours et des faits hypothétiques) arrange parfaitement les électeurs de gauche. Elle leur permet de conserver leurs croyances intactes : non, le socialisme n’est pas en cause dans le considérable échec du gouvernement de F.Hollande ! C’est bien le libéralisme qui est fautif !

Il existe toutefois une autre raison à ces quiproquos continuels, une raison plus structurelle et probablement plus répandue encore. Il s’agit de la confusion entre deux libéralismes (si tant est que l’on puisse totalement les décorréler) : le sociétal, et l’économique. En réalité, le gouvernement de F.Hollande a montré une vraie ambition sur le plan sociétal, avec l’établissement du « mariage pour tous » qui se rajoute au Pacs et permet aux homosexuels de se marier comme tout un chacun. Au moins, cette réforme a été mise en place entièrement, à l’inverse de la plupart des réformes économiques annoncées qui ont été soit vidées de leur substance (réforme du travail, des taxis, encadrement des loyers, ) soit carrément annulées (écotaxe, réforme fiscale)…

Mais quelles sont vraiment les différences entre libéralisme économique et libéralisme sociétal ? Et surtout, quel est celui dont la France a vraiment besoin de toute urgence ?

Le libéralisme sociétal, cet inconnu

En évitant toute référence philosophique ou historique, d’un point de vue purement phénoménologique, et même s’il reste assez directement lié au libéralisme économique, le libéralisme sociétal semble se nourrir des paradigmes suivants :

-le désir de s‘affranchir des règles et contraintes héritées du passé