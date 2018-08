Pour en finir avec la bombe Kohler et la paranoïa des affaires Macron

L’an dernier, lorsqu’Alexis Kohler fut nommé secrétaire général, nous avions alerté dans ces colonnes sur sa proximité avec MSC. En son temps, l’information n’avait suscité aucun émoi, ni chez Mediapart ni au sein du Monde. Avec un sens de la déontologie exemplaire, Mediapart n’a d’ailleurs par la suite jamais fait référence à cette information et a prétendu avoir découvert l’eau tiède dans son coin. Chacun appréciera…

Que peut-on reprocher à Alexis Kohler?

De la campagne à laquelle se livre Mediapart (avec la complicité du Monde), on retiendra l’étrange discordance entre les leçons de morale assénées par Plenel et consors dans leurs colonnes sur la lutte contre les populismes, et le climat lui-même populiste de dénonciations d’affaires imaginaires qu’ils entretiennent par ailleurs.

Car les rapports familiaux entre Alexis Kohler et l’armateur italien MSC posent un seul vrai problème: le secrétaire général de l’Élysée influence-t-il ou non le règlement du dossier complexe de STX en faveur de sa famille et, corrélativement, pèse-t-il sur l’issue des négociations avec Fincantieri, concurrent italien de MSC? Ces dossiers-là sont sensibles, contemporains, stratégiques pour la politique industrielle de la France.

Sont-ils au coeur des accusations paranoïdes de Mediapart? Non. Les « révélations » portent seulement sur la participation d’Alexis Kohler, alors représentant de Bercy au conseil d’administration du port du Havre (avant 2012), à un vote concernant un partenariat entre le port et une filiale de MSC en France. Le fait que, à cette occasion, Alexis Kohler ne se soit pas « déporté » est effectivement une erreur. Mais est-elle d’importance? Une abstention d’Alexis Kohler aurait-elle remis en cause l’adoption de ce partenariat? Autrement dit, la participation d’Alexis Kohler était-elle de nature à changer l’issue finale de ce dossier?

Non, bien sûr. Le dossier était porté par le port du Havre, il correspondait à la stratégie de développement du port. La faute de Kohler dans ce dossier est vénielle… et surtout elle est très ancienne. Titrer en « une » sur ce sujet ne participe évidemment pas d’une volonté de délivrer une information claire aux lecteurs. Il s’agit plutôt de nous convaincre que nous sommes dirigés par une bande de menteurs et de pourris.

La propagation du « Tous pourris » relève de la liberté de la presse, que nous ne contestons pas. Mais il faudrait peut-être que Mediapart et Le Monde renoncent définitivement à nous donner des leçons de lutte contre le populisme, au vu de leur actuelle ligne éditoriale. Car on voit mal en quoi les accusations qui sont portées aujourd’hui contre le secrétaire général de l’Élysée seraient à la fois pertinentes et dignes d’intérêt, si ce n’est pour susciter la confusion dans les esprits sur la probité de l’équipe au pouvoir.