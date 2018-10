PostcardForMacron : la phrase du président sur les femmes éduquées qui ne pourraient volontairement décider d’être mères de familles nombreuses lui revient comme un boomerang (et en dit long sur sa vision du monde)

Atlantico : En septembre sur la scène du Goalkeepers 2018 à New York, Emmanuel Macron a eu une de ces petites phrases dont il a le secret. «S’il vous plaît, présentez-moi une femme particulièrement instruite qui a eu sept, huit ou neuf ans». Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette phrase fait parler d'elle outre atlantique. Des mères de familles nombreuses (diplômés) postent des "cartes postales" de leurs famille avec en description les diplômes obtenus et le hashtag #postcardformacron. Comment comprendre l'ampleur du phénomène ?

Bertrand Vergely : On peut penser que, quand on est des milliers, des centaines de milliers, des millions, il est impossible de « faire société ». Notre postmodernité est en train de démontrer le contraire. Celle-ci est en train de « faire société » avec des milliers, des centaines de milliers, des millions de citoyens et de citoyennes. La recette est simple.

Vous prenez des milliers, des centaines de milliers, des millions d’hommes et de femmes. Vous prenez cette société par la sensibilité et l’opinion. Vous rajoutez un événement, l’hypermédiatisation de cet événement, Internet et les réseaux sociaux et vous avez le phénomène auquel nous assistons à savoir des réactions énormes, intenses et inattendues à propos de telle ou telle petite phrase, de tel ou tel homme politique.

Du fait de la sensibilité, de l’opinion, des medias, d’Internet et des réseaux sociaux, la société est devenue un forum citoyen permanent. La démocratie a pour vocation d’être le régime du nombre et avec le nombre du plus grand nombre. Nous y sommes. Nous sommes en train de rentrer dans l’ère de la démocratie. Tocqueville prévoyait que celle-ci serait le régime de l’opinion. Nous y sommes. La démocratie que nous connaissons est bien le régime de l’opinion.

C’est dans ce contexte qu’il convient de comprendre la petite phrase émise par Emmanuel Macron. Aujourd’hui c’est cette phrase qui fait de l’effet. Hier, c’était déjà une petite phrase. Demain ce sera une autre petite phrase. Rajoutons toutefois une chose pour comprendre l’ampleur de ce qui se passe. Outre l’apparition de la démocratie via la sensibilité, les médias, internet et les réseaux sociaux, nous assistons à une démocratisation du soupçon ainsi que de la déconstruction.

Qu’est-ce qui caractérise la philosophie postmoderne ? Le soupçon ainsi que la déconstruction. En quoi consistent-ils ? Chez Nietzsche ils résident dans le repérage de la haine qui peut se cacher derrière telle ou telle formule tenue comme morale ou vraie. Chez Heidegger, Foucault et Derrida, ils résident dans le repérage des stratégies de domination de la technique (Heidegger), du pouvoir (Foucault) ou de la Raison dominatrice (Derrida) derrière les discours. Jusqu’à présent, c’étaient les philosophes et les artistes qui soupçonnaient et qui déconstruisaient. Aujourd’hui, c’est tout le monde.