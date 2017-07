"Le poids des ombres" : âpre, excessif, palpitant

« Sa main n’avance plus. Sa main n’est plus à elle. Un bloc de granit posé sur le bordereau. Un petit bloc lourd et dur, stoppé au milieu d’une signature. » Plus rien n'a de sens que la recherche frénétique de ces hommes qui ont traversé la vie de sa mère pendant les années où elles ne se parlaient plus. Ces hommes que Diane a haïs jusque dans les bijoux qu'ils offraient à Yseult, pierres précieuses qui balafraient leur départ.

Voilà tout ce qui reste de sa mère : sept anneaux qui brillent dans le silence de sa mort, sept petits cercles de métal obsédants, sept maillons d'une chaîne interminable qui lentement cisaille le souffle de Diane, l'étrangle et la broie.

POINTS FORTS

Le roman de Marie Laberge est noir, il est pesant. C'est une histoire âpre. Les premières pages qui décrivent le cadavre à la morgue ont de quoi vous faire laisser tomber le livre... Mais l'écriture est profonde et les douleurs sont palpables.

Dès les premières lignes, Le Poids des ombres nous impose une lecture quasi compulsive tant est solide l'intrigue, maîtrisé le style de la narration -l'écriture est saccadée, incisive, directe- et cohérente la stature des personnages.

Ce qui fait la force de ce roman, c'est la justesse de ton du dialogue narratrice-personnage; l'action intérieure jaillit comme un torrent dont le débit précipité et la clameur sourde rebondissent de situations en situations, en bousculant les fantômes/ conditionnements de la mémoire.

Entre adoration et détestation, amour et haine, le poids des ombres est un roman excessif ! Pas au sens négatif du terme non… ce sont ces excès cumulés qui en font une histoire extraordinairement palpitante. Le livre à peine commencé, j'ai plongé tête la première et l'ai dévoré sur un weekend (495 pages)

Après cette immersion totale et envoûtante, je dois avouer avoir été triste de quitter les personnages. Les deux femmes sont attachantes… leur emprise sur les gens qui croisent leur chemin va jusqu'à nous atteindre, nous lecteurs, et à nous faire regretter de refermer le livre et de laisser l'une à sa mort, l'autre à sa vie enfin trouvée.