"Penelopegate" : les grandes manœuvres de l'ombre s'accélèrent pour trouver un remplaçant à François Fillon

Après les nouvelles révélations du Canard Enchainé, François Fillon s'est dit "confiant et serein" avant de dénoncer une "calomnie extrêmement professionnelle", une "opération d'une ampleur jamais vue sous la cinquième République, visant à éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique". En dépit du soutien "unanime" affiché par la direction des députés LR, en coulisses les grandes manoeuvres sont en cours pour échafauder un "plan B", dans l'hypothèse de plus en plus probable d'un "empêchement" du candidat désigné par la primaire, - de son propre chef ou sous la pression de ses amis politiques.

En concertation ou chacun dans son coin, les états-majors sarkozystes, juppéistes, voire fillonnistes, (-mais plus discrètement), tentent de faire émerger une candidature de rechange. Nicolas Sarkozy s'active en coulisses ; il consulte et pousse la candidature de François Baroin, subrepticement mis sur orbite avec un discours remarqué dimanche dernier au meeting du Parc de la Villette. Les proches d'Alain Juppé regardent la situation de près, "à l'insu du plein gré " du maire de Bordeaux. Les parlementaires juppéistes, et les proches politiques du maire de Bordeaux devaient se réunir ce mercredi; le rendez vous a été reporté en attendant l'évolution de la situation. En dépit des dénégations de celui qui est arrivé en deuxième position à la primaire de la droite, ses fidèles considèrent qu'il serait le plus " capé" pour briguer l'Elysée en cas de défection de François Fillon. Hypothèse qui déplait à Nicolas Sarkozy, qui s'emploie à lui barrer la route. Fin novembre, après son échec face à l'ancien maire de Sablé, la déception d'Alain Juppé était d'autant plus grande qu'il se sentait parfaitement prêt pour la fonction présidentielle... En attendant, François Fillon va réunir les parlementaires LR ce mercredi à son QG.

Promis, juré ! La droite fait bloc derrière son candidat. Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale a solennellement déclaré que François Fillon a le "soutien unanime" des députés LR. Plus tôt dans la matinée, le patron des députés LR avait encaissé l'annonce par le président de l'Assemblée de l’autorisation donnée aux enquêteurs pour effectuer une perquisition dans l'enceinte du Palais Bourbon, en l'occurrence dans le bureau de François Fillon. Et toujours dans la matinée de mardi, l'ancien Premier ministre Jean Pierre Raffarin , invité par la "Revue Politique Internationale", se voulait également formel : " On gagnera ou on perdra avec lui ", a-t-il déclaré en parlant de François Fillon devant un public averti. Même si en son for intérieur, il en était moins convaincu… car l'ancien Premier ministre attendait, lui aussi, la livraison du nouveau numéro du Canard Enchainé. A ce propos l'inquiétude était lisible sur les visages des députés pendant les questions d'actualité. Et lorsque la "Une" de l'hebdo a été diffusée sur Twitter dans l'après-midi, certains ont donné libre cours à leur consternation dans la partie appelée " le périmètre réservé" inaccessible à la presse, à savoir la bibliothèque, la buvette et les salons situés autour de l'hémicycle.