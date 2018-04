Paris et (est?) le retard français : la capitale ne figure même pas dans le classement mondial des villes intelligentes

Singapour, Barcelone, Londres, San Francisco et Oslo : tel est le Top 5 des villes les plus intelligente du monde. Si on voulait se convaincre du retard français et en mesurer les effets sur la vie quotidienne, il suffit de reprendre ce classement mondial des villes intelligentes pour s’apercevoir que les villes françaises ne ressortent pas dans les écrans radars et surtout pas Paris, dont la maire se targue pourtant de diriger une des villes le plus modernes du monde.

L’observation des villes intelligentes permet aussi de mesurer l’état d’avancement en intelligence matricielle parce que les métropoles où les villes moyennes ont été dans le monde les premières organisations (avant les entreprises) à mettre en pratique les systèmes d’intelligence artificielle et à pousser la recherche.

Une ville intelligente, qu’on appelle aussi une Smart city (ça fait plus chic), est devenue un concept très à la mode depuis une dizaine d’années.

En théorie, la smart city, c’est l’organisation d’une ville avec une gestion plus efficiente et démocratique au bénéfice des usagers et de la collectivité.

Ces villes sont bardées de capteurs qui récupèrent des données dont le traitement doit servir à améliorer la vie urbaine, à commencer par la circulation. Certains y voient aussi le risque d’une plus grande capacité de surveillance.

Alors, la smart city fonctionne en faisant dialoguer des données, publiques et privées, ce qui ne va pas toujours de soi. La smart city nécessite outre un équipement informatique sophistiqué, des équipements collectifs et un urbanisme adapté.

Le cabinet SAS se propose de mesure le degré d’intelligence d’une ville à partir de l’analyse de données, sans aucune influence des goûts personnels, d'experts touristiques ou de voyageurs. Bref, on ne tiendra pas compte de l’avis du conseil municipal ou du maire (ou de la maire comme à Paris)

Il est en effet impossible de désigner le meilleur endroit au monde à l'aide d'une étude spécifique, d'une enquête internationale ou des meilleurs dénicheurs de tendances : les résultats ne feraient que refléter des avis et points de vue individuels.

La réponse objective se dissimule dans une foison de données, de faits avérés et de conversations, SAS a donc fusionné toutes ces informations issues des big data sur ses plateformes. Ce cabinet de chercheurs a ainsi découvert le lieu qui réunit toutes les caractéristiques positives – basées uniquement sur des faits.

Une multitude de sources open data différentes sont utilisées pour identifier les données. Elles sont d'abord classées en fonction de leur pertinence et de leur qualité, puis lues et intégrées : 4 plateformes de réseaux sociaux, 1 060 services de données internationaux, 3 services de géolocalisation en ligne pour aboutir à 69 critères par lieu. Au total, plus de 5 000 000 de données analysées sur 148 233 villes dans 193 pays.