Le pari ou... le péril jeune ? Ces explosions politiques que la « génération radicalité » pourrait nous réserver

Esteban Pratviel : Le vote des jeunes s’est toujours démarqué de celui de leurs aînés et de la moyenne nationale. Il s’est ainsi manifesté à travers l’adoption de comportements électoraux moins modérés, davantage portés vers les offres politiques « alternatives ». L’élection présidentielle de 2012, et les élections intermédiaires qui l’ont suivie, ont cependant fait état d’un changement de trajectoire, témoignant d’une homogénéisation des comportements électoraux des jeunes par rapport à l’ensemble de la population, si l’on met de côté les différentiels de participation.

L’élection présidentielle de 2017 s’est inscrite en rupture par rapport aux précédents scrutins. On a assisté à une « re-singularisation » du vote des jeunes de moins de 25 ans. 29% des moins de 25 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon (contre 19,6% en moyenne), 23% ont préféré Emmanuel Macron (contre 24% en moyenne), 21% ont opté pour Marine Le Pen (contre 21,4% en moyenne), tandis que François Fillon (12% contre 19,9% en moyenne), Benoît Hamon (8% contre 6,3% en moyenne) et Nicolas Dupont-Aignan figurent à un niveau en-dessous (4% contre 4,8% en moyenne). L’offre politique « plus radicale » ou « moins modérée » présentée par le candidat de la France Insoumise a ainsi conquis une proportion conséquente de jeunes, tandis que l’offre « plus radicale » située de l’autre côté de l’échiquier politique – celle présentée par Marine Le Pen – n’a pas séduit davantage que la moyenne.

Il est difficile de relier ce comportement électoral « radical » à la crise économique et sociale de ces dernières années. Les jeunes que l’on interroge dans nos enquêtes font plutôt partie d’une génération née pendant la période des « 30 piteuses », même si le nombre de 30 années est sans doute inexact. Certains d’entre eux ont fait partie, en raison de leur précarité, des premiers ayant subi l’échec des différentes politiques mises en place au cours de cette période, les amenant à adopter par des comportements politiques « alternatifs », c’est-à-dire à s’abstenir ou à se tourner vers des offres politiques « plus radicales ».