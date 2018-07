Oh oui François va revenir ! Et c'est Julie Gayet qui le dit

L’Europe est avant tout un état de droit. Le droit, élément constitutif de la construction européenne, doit-il être tout puissant ? Bruno Alomar questionne cette prééminence et en discerne les limites.

Reporters sans frontières a publié un rapport sur le harcèlement en ligne des journalistes, la nouvelle menace contre la liberté de la presse. Quelles leçons peut-on tirer de ce rapport et qui s'adonne à ces pratiques sur les réseaux sociaux ?

D'après un sondage dévoilé sur le site britannique Sky News, les Anglais seraient de plus en plus mécontents de la façon dont leur gouvernement envisage le Brexit. Entre autres, 52% de la population le voit comme très mauvais pour l'économie nationale.

Cette année l'Espagne est devenue la première porte d'entrée des migrants clandestins en Europe, devant l'Italie. En deux jours, le pays a secouru plus de 1200 migrants en mer et fait désormais appel à l'aide de l'Union Européenne afin de trouver une solution commune à la crise migratoire.

Le tout politique Pourquoi les conservateurs et les gens de droite trouvent souvent plus facilement un sens à la vie que les progressistes et les gens de gauche (et ce sont des scientifiques qui le disent)

Selon une étude conduite dans 16 pays différents par des chercheurs américains, les individus de droite et donc plus conservateurs seraient plus à même de trouver un sens à leur vie que les libéraux de gauche.