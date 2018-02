"Nuit noire" : une conception triste de l'amour mais un roman intelligent et drôle

LIVRE

« Nuit noire »

de Renata Adler

Ed. de l’Olivier

234 pages

21,50 €.

>RECOMMANDATION

EXCELLENT

>THEME

Trois lieux, trois temps : une maison de campagne, un appartement, la campagne irlandaise… Trois mouvements pour « Nuit noire », texte empli de magie de Renata Adler. Une histoire d’amour: il y a la narratrice, Kate Ennis, et un homme, il est marié et il hésite encore à quitter sa femme. Un roman pour suivre revirements et évolutions de l’histoire de Kate et de l’homme… « Ce que je regrette d’avoir perdu, c’est cette photo de lui, la seule qui soit belle. Ce que je regrette d’avoir perdu chez le cordonnier, c’est le ticket pour mon imperméable.

Ce que je regrette d’avoir perdu, c’est la valise avec les lettres. Ce que je regrette d’avoir perdu, c’est le temps, ou l’inventaire des choses perdues, ou la conscience de toutes les choses qui ne sont pas perdues », confie la narratrice. Elle glisse aussi : « Est-ce que je dois y mettre les formes ou est-ce que je peux le raconter comme ça s’est passé ? »…

Kate est journaliste, vit et travaille à New York… et depuis huit ans, elle espère, elle attend que Jake quitte celle avec qui il est marié. Ce qu’il donne à Kate ? Les « interstices » de sa vie, une semaine par ci par là, sur une île, dans une ville… et Kate qui attend. Pourra-t-elle, saura-t-elle détisser cet amour impossible ? Acceptera-t-elle encore et encore cette place qu’il consent à lui accorder ? Elle écrit : « L’écriture se résume toujours, en partie, à attirer l’attention de quelqu’un. Tout comme la lecture ».

>POINTS FORTS

-Un texte-puzzle pour l’impossible amour entre un homme et une femme…

-Certains auteurs auraient déroulé l’histoire de Kate et Jake; Renata Adler, elle, demande: « Alors c'est toujours la même histoire? Quelqu'un aime tandis que l'autre n'aime pas, ou aime moins, ou aime quelqu'un d'autre », et commence par la fin. Histoire finie, terminée, confirmation que les histoires d’amour se finissent mal en général.

-Un texte parfaitement maîtrisé, toujours intelligent, débordant d’humour et aussi d’émotion pour une « Nuit noire ».

-L’exploration d’une expérience intime conjuguée au bruissement du monde extérieur.

>POINTS FAIBLES

-La faiblesse des qualités de ce texte-puzzle : certains lecteurs éprouveront quelque difficulté à trouver et assembler toutes les pièces du puzzle…

>EN DEUX MOTS

Elle avait tout pour être une Shéhérazade ou une Pénélope. Elle devra se contenter de se glisser dans les « interstices » de la vie de son amant, pendant huit ans. Avec « Nuit noire », on a là un texte passinnant sur l’amour impossible. Un texte aussi sur les fragments du discours amoureux, cher à Roland Barthes…