Nouvelle alerte sur la politique familiale : mais pourquoi le gouvernement veut-il s’en prendre à un succès français ?

Atlantico : Dans une interview au Figaro, Olivier Véran, rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, déclare vouloir étudier la possibilité de remettre en cause l'universalité des allocations familiales, une thématique qui avait déjà été abordée par François Hollande en 2014. Comment comprendre cette remise en cause ? Quels sont les avantages tirés de cet universalisme des allocations familiales ?

Jacques Bichot : La politique familiale est, depuis une vingtaine d’années, la variable d’ajustement de la sécurité sociale : lorsqu’un gouvernement, un ministre, un parti ou un homme politique veut réaliser ou proposer des économies, il concocte une diminution des prestations familiales. Bien avant François Hollande, à la fin du siècle dernier, deux tentatives ont été faites, l’une par le gouvernement, l’autre par certains partenaires sociaux : mise sous condition de ressources, et diminution des majorations de pension AGIRC pour famille nombreuses.

Une manifestation bien orchestrée a fait reculer le gouvernement, et un recours devant le Conseil d’Etat a limité les dégâts au niveau de l’AGIRC. Mais l’AGIRC-ARRCO est revenu récemment à la charge, avec succès; puis diverses prestations ont été modulées en fonction inverse des ressources; et maintenant c’est un député qui propose à nouveau la mise sous conditions de ressources des allocations familiales.

Toutes ces manoeuvres, abouties ou non, correspondent à une méconnaissance complète du rôle de la politique familiale. Dans l’esprit de beaucoup d’hommes politiques, il s’agit d’aider les familles; dès lors, il n’est pas illogique de chercher à n’aider que celles qui en ont vraiment besoin. Mais la véritable vocation de la politique familiale n’est pas l’assistance, c’est l’équité : tout le monde espère avoir une pension de retraite et de bons soins une fois la vie professionnelle achevée, et cela n’est possible que s’il nait suffisamment d’enfants, car c’est la naissance et l’éducation des enfants qui prépare la pension et l’assurance maladie des futurs retraités. Il est normal que tous ceux qui mettent des enfants au monde et les élèvent obtiennent une juste contrepartie, que ce soit dans l’avenir, au niveau de leur pension, ou immédiatement, sous forme de prestations familiales. Malheureusement, ces réalités économiques n’ont pas été intégrées par les cerveaux de nombreux hommes politiques.

Alors que la situation démographique de la France, favorable dans les années 2000, est actuellement en phase de baisse de croissance, peut on considérer que la politique familiale, et son universalisme, est une force pour le pays ?

La démographie est, pour l’avenir à long terme, d’une importance vitale et capitale. Vitale puisqu’il s’agit de la vie, du nombre des vivants; et capital car l’être humain est le principal facteur de production, représentant deux tiers ou trois quarts du capital d’un pays comme la France, ou de l’humanité dans son ensemble, comme le rappelait très justement le rapport Stiglitz-Fitoussi. En mettant des enfants au monde et en les éduquant, les parents investissent ; comme cet investissement bénéficie à toute la nation, il est normal que son coût soit partagé entre ceux qui ont des enfants à charge et ceux qui n’en ont pas, ou en ont peu. Ce n’est pas une question d’aide, c’est juste une question de logique économique et d’équité.