New-York se met en colère contre Trump : les milieux d’affaires américains le considèrent désormais comme franchement toxique pour le business US et pour les américains

Le coup de grâce. Donald Trump a réussi cet exploit de coaguler toutes les catégories de chefs d’entreprise. Vendredi après midi à New-York avec les financiers, à San Francisco avec les geeks de la Silicon valley, ou même à Dallas avec les pétroliers du Texas, ou à Detroit au cœur de l l’industrie automobile, les chefs d’entreprise se sont retrouvés pour protester contre cette décision de Donald Trump de quitter l’accord de paris sur le réchauffement climatique.

Pour l ensemble de la communauté économique, Trump fait fausse route. Pour la planète mais aussi pour l économie américaine et pour l’emploi.

Politique ou pas, cette annonce est interprétée comme un insupportable « bras d’honneur » fait à l avenir et au progrès.

Une méconnaissance totale des besoins de la jeune génération et cela au nom d’un peuple à qui il n’a pas expliqué l’enjeu que ça représentait. Ou alors une manifestation intempestive de son gout pour la démagogie dont les effets sont incontrôlés

Pour les chefs d’entreprise américains dont le métier est de préparer l avenir, c’est une insulte.

Les milieux d’affaires ne l aimaient guère, mais ils l acceptaient. « Un chef d’entreprise ne peut pas faire de grosses bêtises », disait-on. Et bien si !

Ceux qui lui faisaient crédit de vouloir réconcilier les américains ont abandonné le navire de la maison blanche. « Un vieux radeau » disent-ils mal drivé par un capitaine incompétent et dangereux. Le groupe des conseillers qui l’avaient rejoint pour le conseiller, se sont tous sauver.

Les milieux financiers de New –York qui ont beaucoup profiter de l’euphorie boursiers et qui pensait encore qu’un choc fiscal allait leur donner un autre coup de fouet, ceux là, ne le croient plus en rien. Ils ont surtout compris que la hausse boursière ne dépendait plus de Donald Trump. Au contraire, ils ont aussi compris que le personnage Trump et la politique qu’il porte, vont être très rapidement toxique à une économie qu’Obama avait laissé en bon état.

Les grands producteurs d’énergie, qui ont pour certains, contribué au financement de sa campagne, considèrent que le président américain joue désormais contre leurs intérêts et contre les intérêts américains. Ça fait longtemps que l’Amérique ne consomme plus de charbon, et l'a remplacé par le pétrole et les gaz de schistes. Les producteurs de pétrole ont compris que leur intérêt était de développer des techniques d’extraction moins polluantes et d ‘accroitre les rendements de l’énergie fossile. Ce qu’a très bien fait l’industrie automobile mondiale. Les voitures qu‘utilisent les américains sont peut-être montées et fabriquées au Mexique, mais ce que Donald Trump n’a pas compris c’est que leur technologie électronique, et la qualité de leur motorisation ont été mis au point et élaborées dans des laboratoires et des universités américaines. Toute la recherche est d’or et déjà orientée pour découvrir des process moins lourds en carbone.