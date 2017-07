Manipulation, risque de détournement de vos données personnelles : les clefs pour identifier un escroc sur Internet

Comme vous l’avez vu précédemment, l’association AVEN possède une base de données récoltant toutes les photos usurpées qu’elle a recensées depuis de nombreuses années. Ces photos sont utilisées par les fraudeurs pour créer de faux profils. En vous rendant sur http://escrocs-love.e-monsite.com et www.faux-profils.fr, vous pourrez vérifier la photo de votre interlocuteur. Si elle est sur la base de données, cela veut dire que c’est un faux profil. Un autre moyen pour vérifier les photos est d’utiliser comme moi Google Recherche par images (voir plus haut page 125). Vous téléchargez la photo de votre correspondant dans l’espace de Google Recherche par images et vous accéderez ainsi à tous les sites où se trouve cette image. Si votre interlocuteur est un escroc, vous constaterez que la photo est sur différents sites et qu’elle est associée à différents noms.

Concernant mon escroc, j’ai vu qu’une des photos se trouvait sur un site canadien en rapport avec une conférence. J’ai trouvé un nom de personne lié à cette conférence et j’ai fait des recherches plus avancées. Je suis alors tombée sur un profil Facebook avec toutes les photos que mon fraudeur m’avait envoyées. Il paraissait évident que le détenteur de ce profil était bien la vraie personne et que le soi-disant Gregory avait volé ses photos.

Sur les sites de rencontre, les faux profils sont souvent « trop parfaits ». En voici trois exemples :

Homme, 41 ans, ingénieur aéronautique, recherche femme entre 38 et 45 ans. «C’est toujours difficile de parler de soi, mais je dirais que je suis un homme simple, qui n’a pas peur de rêver. Je suis célibataire, jamais marié, et sans enfants. Honnête, ouvert d’esprit et compréhensif, je suis toujours positif. Je ne suis pas parfait, mais je m’adapte à toutes les situations et essaye de profiter de chaque instant. Là où il y a une volonté, il y a toujours une solution. Je crois que nous sommes tous beaux au fond de nous et que nous avons un cœur et un esprit lumineux. J’espère trouver la femme que je pourrais appeler “ma femme”. L’amour est comme le ciel, assez grand pour contenir toutes les étoiles, tellement grand que nous pouvons tous y loger. Si vous souhaitez rencontrer un homme pour partager votre vie et vous rendre heureuse, alors faisons connaissance.»

Femme, 36 ans, assistante administrative, recherche homme sans critère d’âge. «Je suis sur ce site car une amie me l’a conseillé pour trouver l’homme de ma vie. Je souhaiterais avoir un homme sérieux, qui connaîtrait la valeur des mots “Je t’aime”. Je suis franco-italienne et mon français n’est pas trop soutenu. J’espère que cela ne vous gêne pas? J’ai une fille de 9 ans, Andrea. Sachez que l’âge n’est pas un souci pour trouver le vrai amour, ni même la distance, car c’est le cœur qui compte, alors contactez-moi pour faire connaissance.»

Homme, 52 ans, cadre supérieur dans une banque, recherche une femme entre 40 et 55 ans. « Je suis une personne facile à vivre, attentionnée et aimante. J’écoute les autres et respecte leurs points de vue. J’aime rire et faire rire. J’aime me promener et profiter de la nature. Je recherche la femme avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. J’espère trouver cette personne rapidement. Je ne suis pas en train de jouer des jeux de séduction sur ce site. Donc si vous n’êtes pas sérieuse, abstenez-vous de me contacter. J’aime tous les genres de musique et j’aime les films d’action. Je suis veuf depuis quatre ans et papa d’un garçon de huit ans que j’aime plus que tout au monde. Si vous êtes intéressée par mon profil, contactez-moi. »

Ces profils se ressemblent tous par le fait qu’ils présentent des hommes ou des femmes respectables, ayant plutôt une bonne présentation physique et un emploi sécurisant. Ces profils décrivent toujours des personnes cherchant une relation stable et pour la vie. L’individu peut être veuf, avec ou sans enfant, mais toujours dans une situation qui attendrira sa proie et la rassurera dans ses bonnes intentions.

D’autres indices peuvent vous mettre la puce à l’oreille comme des fautes d’orthographe. De petites incohérences entre les photos du profil et quelques commentaires que votre interlocuteur pourrait émettre à leur sujet. Il est important de poser des questions et de recouper les informations qu’il vous donne. En revanche, restez discret en ce qui vous concerne. Moins vous en dites, moins vous vous exposez au danger de manipulation et de détournement de vos données personnelles. Les escrocs ne choisissent que des sites de rencontre gratuits et ne gardent en général pas longtemps leur profil en ligne. Ils le désactivent très rapidement et vous proposent d’autres moyens de communication.

Si vous entrez en contact avec cette personne sur Facebook, regardez ses amis. Analysez si ceux-ci semblent être en cohé- rence avec la vie et la personne qu’elle dit être. Dans tous les cas, suivez votre intuition et dès que vous avez un doute, vérifiez s’il est fondé ou non. Si vous avez des difficultés à voir la personne en vidéo, ou si la vidéo est de mauvaise qualité, méfiez-vous (voir plus haut, page 91).

Dépression, colère, culpabilité de s’être fait rouler, et malheureusement, peu de personnes vers qui se tourner pour parler… les victimes se sentent seules. Elles doivent souvent faire face à leurs émotions mais aussi aux critiques et leçons de morale de leurs proches. Lorsque j’ai expliqué à mes amis ce qui s’était passé, j’ai eu droit à : «Tu vois, je ne le sentais pas, je te l’avais dit! » Ou encore : « Jamais je n’aurais fait confiance à un homme sans l’avoir vu par webcam. » Et enfin: «Pour moi, c’est incompréhensible que tu sois tombée amoureuse d’un homme que tu n’as jamais rencontré physiquement, personnellement je ne pourrais pas. » Même si mes amis voulaient m’aider, j’étais assaillie de jugements et cela me faisait mal. Le prochain chapitre de ce livre vous propose des pistes pour accompagner une victime d’escroquerie en adoptant la meilleure posture.