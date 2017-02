Manif pour Tous, homophobie et humiliations : la falsification de l’Histoire, arme de guerre idéologique…

Depuis les tous premiers jours du mouvement, La Manif Pour Tous a explicitement et fermement condamnée toutes formes d’homophobie. Elle n’a pas cessé, cependant, d’être accusée sur ce thème. Justice a été rendue il y a quelques mois lorsqu’Act Up a été condamnée pour injure publique parce que l’association avait qualifiée La Manif Pour Tous d’homophobe. Mais rien n’y fait, cela se poursuit.

Les accusateurs, en fait, détournent le sens du mot homophobie. Pour tout le monde, et à juste titre, l’homophobie désigne le manque de respect, voire le rejet, pour une personne au motif de son orientation sexuelle. Autrement dit, quand on parle d’homophobie, les Français entendent qu’il y a eu insulte, rejet, haine vis-à-vis d’une personne ou d’un groupe de personnes homosexuelles. Cela n’a jamais été le cas à La Manif Pour Tous Mais, pour disqualifier le mouvement, ses opposants ne cessent pas de parler d’homophobie : c’est en fait, depuis le premier jour, leur seul et unique « argument », tellement pratique pour éviter et fuir toute confrontation d’idées et débat de fond.

En fait, ils accusent d’homophobie toute personne ou organisme qui n’est pas d’accord avec les associations militantes LGBT, quel que soit le sujet, banal ou grave, qu’il s’agisse de concepts ou de revendications aussi radicales que minoritaires dans la société. J’indique, au passage, que ces associations ont à elles toutes quelques milliers d’adhérents à peine, ce qui signifie qu’elles ne représentent pas l’ensemble des personnes LGBT, loin s’en faut.

Le détournement de sens du mot « homophobie » explique que cette accusation soit sans cesse utilisée et contre de nombreuses personnes – journalistes et politiques y compris – qui n’ont rien contre les personnes homosexuelles. Caroline Mécary avait ainsi qualifié, le 16 octobre dernier sur BFM TV, tous les présidents des partis de droite de « belle brochette d’homophobes » ! Lancer cette accusation à tort et à travers banalise des actes rares, mais parfois réels malheureusement. Quelle erreur !

La Manif Pour Tous n’est donc pas seule victime de cette manipulation. Et celle-ci est lourde de conséquences et d’incompréhensions puisqu’elle laisse à penser aux Français que La Manif Pour Tous, notamment, serait haineuse vis-à-vis des personnes homosexuelles, ce qu’elle n’a jamais été et ne sera jamais, je le répète. Affirmer le contraire est au mieux une erreur, au pire un mensonge lorsqu’il est énoncé sciemment.

Avec les propos d’Emmanuel Macron sur l’humiliation subie par les sympathisants de La Manif Pour Tous, la falsification a franchi un pas supplémentaire, et même un pas de géant :

D’abord parce qu’Emmanuel Macron, en dépit de tout ce qu’ont subi ces sympathisants – dénis, mépris, insultes – y compris de François Hollande et Manuel Valls –, gaz lacrymogène, interpellations, violences, etc, se voit littéralement interdit de l’évoquer ! Il y a de quoi s’inquiéter de l’état de notre démocratie et de la liberté d’expression. L’ancien ministre de l’économie ne fait d’ailleurs que relayer les avis du Défenseur des droits qui, à plusieurs reprises, a souligné les dérives des forces de l’ordre et l’usage disproportionné de la force face aux manifestants paisibles et aux familles de La Manif Pour Tous.