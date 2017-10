Lutte contre la fraude à la TVA communautaire : la proposition explosive de Pierre Moscovici

epuis que la Communauté Européenne et la TVA existent, la question de la TVA communautaire est un casse-tête qui a donné lieu, en son temps, à des polémiques croquignoles (notamment sur la réimportation en France de voitures françaises achetées moins cher en Belgique). Le système en vigueur est une passoire qui ferait perdre (il faut prendre ces chiffres avec la prudence des estimations en matière de fraude) 50 milliards€ aux États-membres chaque année, notamment grâce à la fraude dite carrousel.

TVA communautaire et fraude carrousel

En l'état actuel du droit, les échanges intra-communautaires sont exonérés de TVA. Autrement dit, lorsqu'une société française achète un produit français soumis à la TVA, elle peut se faire rembourser la TVA qui lui a été facturée par le vendeur, dès lors qu'elle revend ses produits dans un autre État-membre de l'Union. C'est le miracle du système adopté dans les années 90.

Tout le problème est que certains malins créent des sociétés fictives pour procéder à des facturations totalement virtuelles entre elle, pour empocher, à chaque passage de frontière, la TVA qu'elles prétendent avoir déboursé. C'est le principe de la fraude carrousel.

Le mauvais choix de Moscovici

Pour éliminer la fraude carrousel dans l'Union, il y a donc deux solutions simples. Soit, on supprime la TVA inter-entreprises et on exonère tous les producteurs de biens de cette collecte complexe pour le compte de l'État, qui est à peu près neutre sur les comptes des entreprises, exception faite des coûts administratifs qu'elle induit. Soit on taxe tout le monde, y compris les exportateurs.

Curieusement, c'est cette deuxième option que Moscovici propose: soumettre les échanges intracommunautaires à la TVA applicables aux échanges nationaux. Ou comment généraliser la taxation à tous les importateurs ou tous les exportateurs pour punir quelques fraudeurs...

Une difficulté technique

Petit problème: les taux de TVA ne sont pas harmonisés. Il existe donc de tout temps un débat majeur sur le taux applicable aux transactions.

Or La TVA entre entreprises constitue une avance de ces entreprises sur les recettes de l'État (puisque la TVA est au final payée par les consommateurs). La logique veut donc que le taux applicable soit celui du pays destinataire, où vit le consommateur. Dans ce cas, l'État d'origine perçoit une taxe pour le compte de l'État destinataire.

Moscovici a tranché le débat en indiquant que la TVA sera payée dans le pays d'origine au taux du pays destinataire. Ben voyons! Pour ce faire, il annonce la mise en place d'un guichet numérique, ou "le One-Stop-Shop, mis en place par les administrations fiscales nationales où elles pourront s'acquitter de toutes leurs obligations en matière de TVA intracommunautaire et ce, dans leur langue."

Une réduction de souveraineté en plus

Le problème du dossier n'est évidemment pas technique mais politique. Le système Moscovici prévoit deux innovations communautaires majeures.