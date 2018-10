LR : Marion Maréchal Le Pen ou l’inconscient filloniste revenant hanter Laurent Wauquiez

Atlantico : Le baromètre Ipsos pour le Point montre que pour la première fois, la cote de popularité de Marion Maréchal Le Pen devance celle de Laurent Wauquiez chez les sympathisants LR. Ne faut-il pas y voir l'incapacité qu'à le président du parti de droite à susciter l'enthousiasme et l'adhésion sur la ligne filloniste qui avait rassemblé la droite en 2016 ?

Christophe Boutin : Qu’était la ligne filloniste ? Globalement, pour schématiser, une ligne que l’on pourrait qualifier de libérale-conservatrice, en expliquant ces deux termes.

Libérale, elle l’est en économie, sans être pour autant « ultralibérale ».

Il s’agit d’un libéralisme d’entrepreneurs et non de financiers, de propriétaires et non de nomades. D’un libéralisme qui se tempère même, à la française, du maintien de certains services publics et évite la dérégulation outrancière. Un libéralisme social pourrait-on dire, où la main invisible du marché n’est jamais considérée comme la garantie des libertés mais où l’État, et l’État-nation, reste l’ultime garant de ces dernières.

Conservatrice ensuite, mais pas figée, cette ligne est surtout opposée à la moderne expression de l’idéologie révolutionnaire de la « table rase » qui passe par la négation de valeurs – hiérarchie, autorité – ou de structures – familles, corps intermédiaires, nations - qui, pour elle, ont permis de construire cet espace de liberté et de tolérance dans lequel nous vivons – ou vivions…

Cette ligne libérale-conservatrice est donc l’exact opposé du progressisme moderne, ultralibéral en économie et dont le libertarisme absolu sur le plan sociétal réduit l’homme à n’être, selon la formule bien connue de Renan, que cet être « né orphelin, vivant célibataire et mort sans enfants », cette monade égoïste dont Alexis de Tocqueville et tant d’autres ont démontré qu’elle était surtout destinée à servir d’esclave zélé à un pouvoir omnipotent.

Pour autant, le fillonisme, s’il était porté par une majorité des électeurs de LR, ne représentait qu’une partie de ses cadres, un autre courant penchant clairement pour le progressisme, notamment sur le plan sociétal. Et la tourmente de 2017 a laissé les choses en l’état puisque, même si certains LR ont traduit leur ralliement intellectuel à cette idéologie progressiste par un ralliement politique à LaREM et au macronisme, d’autres, restés à l’intérieur d’un parti en ruines, mènent une guerre sans relâche à la ligne maintenue défendue, depuis le départ forcé de François Fillon, par Laurent Wauquiez.

Pour autant les choses ont changé, et pas seulement avec l’arrivée au pouvoir de Jupiter, car, parallèlement, et pas seulement en France, nationalisme et souverainisme, mais aussi populisme sont des courants qui comptent. Si François Fillon pouvait rassembler sur une image, d’ailleurs intéressante, d’une France des notables, avec sa part de réalité et de nostalgie, la question est maintenant de savoir comment regrouper dans un même électorat les classes moyennes et l’électorat populaire. Or trois questions les obsèdent aujourd’hui, les « trois I » de l’Identité, de l’Immigration et de l’Insécurité.