"Lorenzaccio" : Musset mérite mieux

THEATRE

Lorenzaccio

d'Alfred de Musset

Mise en scène : Catherine Marnas

Avec : Jules Sagot, Julien Duval, Zoé Gauchet, Francis Leplay, Franck Manzoni

Clémentine Couic, Yacine Sif El Islam, Bénédicte Simon

INFORMATIONS

Théâtre de l'Aquarium

La Cartoucherie

route du champs de Manœuvre 75012 Paris

jusqu'au 15 Octobre

Représentations : du mardis au samedi à 20h

dimanche à16h

Réservation : 01 43 74 99 61 – theatredelaquarium.com

du lundi au samedi de 14h à 18h – www.theatre14.fr

RECOMMANDATION : A LA RIGUEUR

THEME

L’action se situe en 1537 à Florence où règne le Duc Alexandre de Médicis, soutenu par le Pape et l’Empereur Charles Quint.

Lorenzo de Médicis, dont la jeunesse a été pure et studieuse, décide de tuer ce tyran pour ériger une République à laquelle la population aspire. Il sacrifie sa réputation, n’hésite pas, sous le masque de l’amitié, à partager toutes ses débauches, à passer pour un lâche en devenant un « Lorenzaccio », exécré de tous. Face à son vieil ami, le sage et généreux Philippe Strozzi, vertueux partisan de la République, il s’engage à assassiner Alexandre au risque d’y perdre ses illusions et sa vie.

POINTS FORTS

1- Alfred de Musset a 24 ans quand il a l’idée de cette pièce, dont l’inspiration est née lors du voyage en Italie avec Georges Sand. A partir des « Chroniques florentines », cette dernière a conçu « Une conspiration en 1537 » ; Musset va en faire son chef d’œuvre. Conscient des difficultés à faire représenter cette pièce aux multiples tableaux et innombrables personnages, il la publie dans le deuxième tome de « Théâtre dans un fauteuil ». La pièce ne sera créée qu’après sa mort, en 1896, par Sarah Bernhardt. Longtemps d’ailleurs le rôle titre sera tenu par une femme.

2 – C’est une pièce magnifique, ambitieuse ; elle dépeint cette société décadente, en quête de sensations nouvelles, pour laquelle la vertu n’existe pas. C’est l’univers d’Alexandre de Médicis et d’autres nobles aussi dépravés que lui. Musset leur confère un langage violent, voire indécent. En revanche, il reprend son langage habituel et poétique pour les autres personnages (Philippe Strozzi, Catherine Ginori, Marie Soderini, ainsi que Lorenzo).

3 - Lorenzo est ici interprété par un jeune comédien Jules Sagot, dont on peut saluer la présence, l’intensité du regard et quelques beaux moments d’émotion. On ressent, qu’avec une direction plus précise, il eût pu aller plus loin dans ce rôle exceptionnel pour un comédien. Clémentine Couic et Bénédicte Simon sont justes et sensibles.

POINTS FAIBLES

1 - Il est indéniable que présenter la version intégrale est impensable pour notre civilisation formatée à la durée des séries télévisées. Catherine Marnas, qui signe la mise en scène, a donc fait les coupures indispensables, mais difficiles ; a-t-elle coupé avec discernement ? Il y a des moments clefs, dans cette pièce, trop largement amputés, pour ne pas lui faire perdre une partie de son sens (notamment dans la scène 3 de l’acte III, qui voit la grande explication entre Philippe Strozzi et Lorenzo). En revanche, le retour de Philippe Strozzi auprès de sa fille morte, n’est pas un passage essentiel. Il aurait pu être supprimé de manière à ne pas tronquer certains des plus beaux passages de l’œuvre.