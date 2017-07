Laissez vos enfants s'ennuyer cet été, c'est le meilleur service que vous puissiez leur rendre. Et voilà pourquoi

Atlantico: L'été approche et les parents cherchent déjà comment occuper leurs bambins pendants ces longs mois par des activités ludiques et sportives.

"Grosse erreur!" signalent certains psychologues de l'Université East Anglia de Londres. Que reprochent ces scientifiques à un emploi du temps qui paraît pourtant sain ?

Etty Buzyn : Je suis tout à fait d'accord. Cela fait vingt ans (voir mon livre) que je lance un signal d'alarme aux parents pour les alerter sur les risques de la surcharge d'activités pour leurs enfants. Bien sûr, leur souci part d'un bon sentiment, mais n'oublions pas, tout de même, qu'au Japon les enfants trop surmenés se suicident à cause de cette pression, victimes d' une dépression profonde. Si les activités sportives ou ludiques ne posent pas un problème en soi, c'est leur excès qu'il faut empêcher.

Pour les vacances de nos petits Français, il est d'abord important de marquer une rupture et de ne pas reproduire ce qu’ils vivent pendant l'année scolaire. Les enfants sont en effet déjà très saturés pendant l'année, et il leur faut changer de rythme, leur donner la possibilité de s'ouvrir à d'autres formes de connaissance. On peut imaginer un carnet de voyage qu’ils remplissent à leur façon, et qui leur demande d'être réceptifs, ouverts à l'environnement qui les entoure. Une façon de faire travailler de concert la main et l'imaginaire.

L'enfant peut-il s'enrichir personnellement lorsqu'il s'ennuie ? Et si oui, comment ?

L’ennui est même nécessaire au bon développement de l'enfant! Quand on s'ennuie, on se dégage des contraintes de la réalité, pour s'enfermer sur soi-même. On n'est plus dans le faire, mais dans l'être. Devenir plus disponible à soi-même permet de découvrir ses ressources personnelles: des images qui se structurent peu à peu et qui peuvent pousser à une mise en action. Les grands penseurs trouvent leurs idées en ne faisant rien de particulier sinon se balader en montagne, ou rêvasser sous la douche etc.

A partir de l'ennui, l'enfant va créer une activité qui sera créatrice en elle-même, et finira de le sortir de l'ennui. Si l'ennui est au départ positif, cela n'a rien à voir avec un enfant qui s'ennuie toujours appoint de se renfermer dans le mutisme. Dans ce cas-là, nous sommes confrontés à un syndrome dépressif qu’il ne faut pas négliger...

Savoir qu'il peut voguer dans un autre monde, celui de l'imaginaire, permet au petit de ressentir une forme de liberté et d’autonomie qui le libère de sa dépendance à l’adulte.

Quelles différences peut-on noter entre un adulte qui s'est ennuyé dans sa jeunesse et un adulte dont l'enfance a toujours été très occupée ?

Les parents hyper occupés ont tendance à imposer le même rythme à leurs enfants. Rigides et obsessionnels, mais souvent réussissant fort bien leur carrière, ils transmettent leurs priorité d'efficience à leurs enfants qui souvent se rebiffent, à raison.